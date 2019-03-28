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"Huzur, güven ve sağlıklı bir ortam yakaladık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "Geldiğimiz noktada nihayet huzur, güven ve sağlıklı bir ortam yakaladık"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Geldiğimiz noktada nihayet huzur, güven ve sağlıklı bir ortam yakaladık." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Yardımcısı Ersoy, Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlerle bir araya gelen Ersoy, yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın 35 yıldır bölgede çoluk çocuk demeden insanları katlettiğini söyledi.

Terör örgütünün onlarca insanı kandırarak dağa götürdüğünü belirten Ersoy, "Geldiğimiz noktada nihayet huzur, güven ve sağlıklı bir ortam yakaladık. Sağlıklı ortamı yakalamamız kolay ve kendiliğinden olmadı. Aslında bunu bir şekilde anlatmaya çalışıyorduk ama doğru anlatamıyorduk ya da yeterli anlatamıyorduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişiminde dünyanın en alçak ve sinsi ihanetiyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Ersoy, devletin silahlarının teslim edildiği hainlerin Amerika'dan aldığı talimatla ülkeyi işgale kalkıştığını hatırlattı.

"Hayatın normalleşmesi, herkesin huzurlu ve korkusuzca hayatını sürdürdüğü bir Türkiye'ye sahip çıktığını göstermesini istiyoruz." diyen Ersoy, ne pahasına olursa olsun herkesin vatanın birliğine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Ersoy, partisinin seçim ofisi ziyaretinde yaptığı konuşmada da son zamanlarda terör örgütü PKK ile mücadelede önemli mesafe katettiklerine dikkati çekti.

Bölgede huzur ve neşenin yerine geldiğini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah buralarda huzurumuz, neşemiz yerine geldi. Esnafımız dükkanı açabilir oldu. Zaten bunu istiyorduk. Ankara'dan kendilerine gelen veya milletten aldıkları vergilerle oluşturdukları bütçeleri kendi insanlarına hizmet için harcasınlar istiyoruz. Gençlerinizin, yakınlarınızın, çocuklarınızın kanları üzerinden, canları üzerinden kendilerine bir imparatorluk kurdular. Korku imparatorluğu oluşturdular. Kurdukları çetelerle, mafyalarla uyuşturucunun en alasını bunlar yapıyorlar.

İnsan ticaretini, insan kaçakçılığını bunlar yapıyor. Silah kaçakçılığını bunlar yapıyor."

Ersoy, daha sonra iki mahallede taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Ersoy'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Abdulmenaf Turan eşlik etti.

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Bakan Yardımcısı Ersoy Erciş Van

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