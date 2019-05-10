HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Etiyopyalı Müslümanlar teravihte caddelere taşıyor

8 bin nüfuslu Belek, yazın 2 milyon kişi ağırlıyor

8 bin nüfuslu Belek, yazın 2 milyon kişi ağırlıyor

Hazırlıksız gelen cemaatin namaz kılması için etrafta kağıt satan seyyar satıcılar ise ramazan ayında kendilerine yeni bir geçim yolu ediniyor.

Erkek cemaat, kalabalık sebebiyle ana yolun bir şeridini yaklaşık 400 metre boyunca trafiğe kapatırken, semtin kadınları arka sokakta bir araya gelerek yüzlerce metre uzunluğunda cemaat oluşturuyor.

Her akşam iftardan sonra caminin bulunduğu ana cadde üzerinde toplanan binlerce kişi evlerinden getirdikleri seccadeleri yola sererek, birlikte ibadet ediyor.

Şehrin Bethel semtindeki market binasından bozma üç katlı Takva Camisi'nin önü de bu insan seline ramazan ayı boyunca şahitlik edilen noktalardan biri.

Başkent Addis Ababa'da yaşayan Müslümanların teravih vakitlerinde arka mahallelerdeki camilerin önlerinde sergiledikleri görüntü daha çok bir insan selini andırıyor.

ADDİS ABABA (AA) - TUFAN AKTAŞ - Ramazan ayında teravih namazlarına yoğun ilgi gösteren Etiyopyalı Müslümanlar, camiler yetersiz kaldığı için namaz kılmak için caddelere taşıyor.

İbadet etmek için buraya gelenlerden Muhammed Emin, AA muhabirine, dört senedir bu bölgede yaşadığını söyleyerek, "Her ramazan buranın manzarası aynı." dedi.

Bu kalabalıkta namaz kılmanın tarif edilemez bir güzelliği olduğunu dile getiren Emin, "Bu semtte ibadet edecek çok fazla mekan yok maalesef. Dışardan gelenler ise imamların güzel kıraatı için burayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

- Market binasını camiye çevirdiler

İsmini vermek istemeyen yerel sakinler ise mevcut caminin aslında market olarak inşa edilen bir bina olduğunu, yaklaşık 20 yıldır semte cami yapılması için izin alamadıklarını belirtti.

Sakinler, cami yapmak için Addis Ababa Şehir Yönetimi'nden izin alamamaları nedeniyle market ruhsatlı bir binayı cami olarak kullanmaya başladıklarını anlattı.

Bethel semtindeki bu cami sorunu Addis Ababa'da yaşayan diğer Müslümanların da sürekli şikayet ettiği konuların başında geliyor.

Resmi rakamlara göre yüzde 35, sivil toplum kuruluşlarına göre ise ülke nüfusunun yüzde 50'sini oluşturan Müslümanlar, başkent merkezinde ibadet edecek cami bulmakta zorlanıyor.

Başkentin farklı noktalarında devasa kilise inşaatları sürerken, Müslümanlar izin alamadıkları için merkez mahallelerinin arka sokaklarına yapılmış küçük baraka mescitlerde ibadet etmek zorunda kalıyor.

