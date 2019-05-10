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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Etiyopyalı Müslümanlar teravihte caddelere taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

Teravih namazları için ibadethanelere akın eden Etiyopyalı Müslümanlar, camilere sığamadıkları için caddeleri trafiğe kapatıyor - Addis Ababa'nın Bethel semtindeki teravih namazı görüntüsü insan selini andırıyor - Semt sakinleri, cami yapılmasına izin verilmediği için market ruhsatlı üç katlı bir binayı 20 yıldır cami olarak kullanıyor

ADDİS ABABA (AA) - TUFAN AKTAŞ - Ramazan ayında teravih namazlarına yoğun ilgi gösteren Etiyopyalı Müslümanlar, camiler yetersiz kaldığı için namaz kılmak için caddelere taşıyor.

Başkent Addis Ababa'da yaşayan Müslümanların teravih vakitlerinde arka mahallelerdeki camilerin önlerinde sergiledikleri görüntü daha çok bir insan selini andırıyor.

Şehrin Bethel semtindeki market binasından bozma üç katlı Takva Camisi'nin önü de bu insan seline ramazan ayı boyunca şahitlik edilen noktalardan biri.

Her akşam iftardan sonra caminin bulunduğu ana cadde üzerinde toplanan binlerce kişi evlerinden getirdikleri seccadeleri yola sererek, birlikte ibadet ediyor.

Erkek cemaat, kalabalık sebebiyle ana yolun bir şeridini yaklaşık 400 metre boyunca trafiğe kapatırken, semtin kadınları arka sokakta bir araya gelerek yüzlerce metre uzunluğunda cemaat oluşturuyor.

Trafik düzeninin sağlanması için cami çevresinde onlarca kişi saatlerce gönüllü hizmet veriyor.

Hazırlıksız gelen cemaatin namaz kılması için etrafta kağıt satan seyyar satıcılar ise ramazan ayında kendilerine yeni bir geçim yolu ediniyor.

İbadet etmek için buraya gelenlerden Muhammed Emin, AA muhabirine, dört senedir bu bölgede yaşadığını söyleyerek, "Her ramazan buranın manzarası aynı." dedi.

Bu kalabalıkta namaz kılmanın tarif edilemez bir güzelliği olduğunu dile getiren Emin, "Bu semtte ibadet edecek çok fazla mekan yok maalesef. Dışardan gelenler ise imamların güzel kıraatı için burayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

- Market binasını camiye çevirdiler

İsmini vermek istemeyen yerel sakinler ise mevcut caminin aslında market olarak inşa edilen bir bina olduğunu, yaklaşık 20 yıldır semte cami yapılması için izin alamadıklarını belirtti.

Sakinler, cami yapmak için Addis Ababa Şehir Yönetimi'nden izin alamamaları nedeniyle market ruhsatlı bir binayı cami olarak kullanmaya başladıklarını anlattı.

Bethel semtindeki bu cami sorunu Addis Ababa'da yaşayan diğer Müslümanların da sürekli şikayet ettiği konuların başında geliyor.

Resmi rakamlara göre yüzde 35, sivil toplum kuruluşlarına göre ise ülke nüfusunun yüzde 50'sini oluşturan Müslümanlar, başkent merkezinde ibadet edecek cami bulmakta zorlanıyor.

Başkentin farklı noktalarında devasa kilise inşaatları sürerken, Müslümanlar izin alamadıkları için merkez mahallelerinin arka sokaklarına yapılmış küçük baraka mescitlerde ibadet etmek zorunda kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cami Etiyopya Müslüman Teravih

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