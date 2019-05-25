KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, Abdülhamid Han'ın bağışı ile yaptırılan mescidin yerine inşa edilen ve doğa figürlü iç süslemeleriyle dikkati çeken Mehmet Mermer Hamidiye Camisi, ramazan ayında il dışından da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Duvarları kavak ağaçları ve çiçeklerle, kıblegahı şelale, tavanı gökyüzü figürüyle resmedilen, minberi ve etrafı çitle çevrili, zemininde çimen ve toprak görünümlü halıyla kaplı yedigen şekilli camide namaz kılanlar, hem doğayla iç içe ibadet etme hissine kapılıyor hem de gördükleri manzaraları fotoğraflıyor.

Güzel sesli müezzinlerin insanları namaza davet ettiği gibi içinde cenneti andıran yemyeşil doğanın resmedildiği caminin ziyaretçileri ise gün geçtikçe artıyor.

Bakara Suresi'nin 22. ayetindeki anlatımdan ilhamla camide doğayı örnek alarak açık havada ibadet etme hissi uyandıran Yenice Mahallesi'ndeki cami, ramazan ayında daha fazla ilgi çekiyor.

Hamidiye Camisi Yaptırma Derneği Başkanı İsmet Yapıcı, AA muhabirine, caminin ilk yapısının Sultan Abdülhamid Han'ın bağışıyla 1908 yılında kerpiçten toprak damlı olarak küçük bir mahalle mescidi olarak inşa edildiğini, ihtiyaca cevap vermez hale gelince yanındaki arsa da satın alınarak caminin genişletildiğini ve yenilendiğini söyledi.