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  4. Huzurevi görevlileri sağlık ekiplerine haber verdi! 9 kişi müşahede altına alındı

Huzurevi görevlileri sağlık ekiplerine haber verdi! 9 kişi müşahede altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 23:16 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan huzurevinde kalan 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Huzurevi görevlileri sağlık ekiplerine haber verdi! 9 kişi müşahede altına alındı

Edinilen bilgilere göre, Kdz. Ereğli’de bulunan huzurevi sakinlerinde, mide bulantısı şikayeti ve halsizlik şikayetleri başlayınca görevliler sağlık ekiplerine haber verdi.

9 KİŞİ MÜŞAADE ALTINA ALINDI

Huzurevi sakinleri sağlık ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan huzurevi sakinlerinden 9 kişi önlem amacıyla müşahede altına alındı.

BİR GÜN ÖNCE YEMEKTEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Huzurevi sakinlerinin bir gün önce yedikleri yemekten şikayetçi oldukları öğrenilirken, müşahede altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. (İHA)

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