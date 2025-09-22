KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Huzurevi sakinlerinden gençlere hayat dolu mesajlar: “20 Yaşımda Olsaydım…”

Tekirdağ’da Zübeyde Hanım Huzurevi’nde düzenlenen anlamlı bir etkinlikte yaşlılar, gençlere hayat tecrübelerini pankartlarla aktardı. “20 yaşımda olsaydım...” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte huzurevi sakinleri, ellerinde taşıdıkları duygusal ve düşündürücü mesajlarla gençlere seslendi.

Huzurevi sakinlerinden gençlere hayat dolu mesajlar: “20 Yaşımda Olsaydım…”

Tekirdağ'da huzurevi sakinleri, "20 yaşımda olsaydım..." temalı etkinlikte ellerindeki pankartlarla gençlere nasihatlerini iletti.

Huzurevi sakinlerinden gençlere hayat dolu mesajlar: “20 Yaşımda Olsaydım…” 1

"20 YAŞIMDA OLSAYDIM..."

Tekirdağ'da bulunan Zübeyde Hanım Huzurevi'nde düzenlenen anlamlı etkinlikte yaşlılar ellerindeki pankartlara yazdıkları cümlelerle gençlere seslendi.

Huzurevi sakinlerinden gençlere hayat dolu mesajlar: “20 Yaşımda Olsaydım…” 2

Huzurevi sakinlerinden gençlere hayat dolu mesajlar: “20 Yaşımda Olsaydım…” 3

Huzurevi sakinlerinden gençlere hayat dolu mesajlar: “20 Yaşımda Olsaydım…” 4

"20 yaşımda olsaydım besi çiftliği kurardım", "Sağlığım için spora başlardım", "Çok çalışır arzu ettiğim hayatı yaşardım", "Yaptıklarımdan pişman olmaz, pişman olacağım şeyler yapmazdım", "Çok pozitif yaşamaya çalışırdım", "Yeniden anne olurdum", "Tekrar İlyas Çalıkoğlu ile evlenirdim" gibi mesajlarla tecrübelerini dile getiren huzurevi sakinleri, gençlere umut ve hayat dersi verdi.

Huzurevi sakinlerinden gençlere hayat dolu mesajlar: “20 Yaşımda Olsaydım…” 5

Huzurevi sakinlerinden gençlere hayat dolu mesajlar: “20 Yaşımda Olsaydım…” 6

Huzurevi sakinlerinden gençlere hayat dolu mesajlar: “20 Yaşımda Olsaydım…” 7

Etkinlikte geçmişin birikimiyle geleceğe ışık tutan sözler, ilgiyle karşılandı.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kanseri yendi: Vosvos konvoyu ile kutladıKanseri yendi: Vosvos konvoyu ile kutladı
Mevsim geçişlerinde dikkat: 8 altın öneri...Mevsim geçişlerinde dikkat: 8 altın öneri...

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ huzurevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.