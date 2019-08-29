Huzurevinde başlayan aşk düğünle taçlandı

Yaklaşık 2 yıldır huzurevinde olduğunu aktaran Selçukoğlu, "Bugüne kadar çok şey yaşadık. Acı, tatlı birçok şey yaşadım. Şu an mutluyum. Gülden Hanım'ı tanıdığımdan beri mutluyum, buna huzurevi vesile oldu. Huzurevinde huzuru bulduk." dedi.

Selçukoğlu, tüm katılımcılara ve düğünü organize eden dernek üyelerine teşekkür etti.

- "O bana aşık olmuş"

Gülden Şengül Selçukoğlu da inanılmaz bir gün yaşadığını vurguladı.

Hayatını birleştirdiği Halil İbrahim Selçukoğlu'nun kendisini beğendiğini ve onun fikri ile yola çıktıklarını aktaran Gülden Şengül Selçukoğlu, şunları kaydetti:

"Ben onu bulmadım, o beni buldu. Allah nasip etti de huzurevine geldim. Onlar yemek yerken ben masalarının yanından geçtim, 'Afiyet olsun' deyip geçiyordum. O bana aşık olmuş, benim haberim yok. Sonra bana çay ocağında 'Seni seviyorum.' dedi. Benimle çok ilgileniyordu, ben 'Benimle çok ilgilenme' dedim. Ben seni seviyorum dedi. Ben de 'Seni kardeşçe sevebilirim' dedim, o bana 'Yok' dedi. Ben seni istiyorum dedi, öylece buralara geldik. Halil bey 'Seviyorum seni alacağım' dedi, çiçek falan da yoktu. Onun da benim de bir şeyim yok. Müdür Bey'e söyledik, evlendik. Çok şükür mutluyum, vesile olanlara çok teşekkür ederim."

