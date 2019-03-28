"Huzurlu Şehirler kitabı ile tarihe not düşmüş oldunuz"

Atilla, bugüne kadar en temel belediyecilik hizmetinden dahi mahrum bırakılan vatandaşlar için sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine tüm alanlarda hizmetlerin en güzelini ve kalitelisini sunduklarını dile getirerek "'İşimiz, gücümüz Diyarbakır' ve 'İsteyince oluyor' diyerek kısa sürede 1 milyar 250 milyonluk yatırım ve projeleri hayata geçirdik." dedi.

"Bu kıymetli eser şehrimizde yaşanan gelişimi ve dönüşümü net bir şekilde ortaya koymaktadır." diyen Atilla, huzur ve güven şehri Diyarbakır'da 2,5 yılda önemli belediyecilik hizmetlerini vatandaşlarla gönül gönle hayata geçirdiklerini vurguladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Huzurlu Şehirler" kitabının, Anadolu Ajansı tarafından büyük bir emekle hazırlanan kıymetli bir eser olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Ajansının (AA), İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların iradesinin teröre teslim edildiği belediyelere yapılan görevlendirmelerin ardından yaşanan olumlu gelişmeleri anlatan ''Huzurlu Şehirler" kitabı Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Şırnak belediye başkan vekillerince beğeniyle karşılandı.

Bu hizmetlerimizi sunarken herkese eşit mesafede ve adil olduklarına işaret eden Atilla, şehirdeki huzur ve güven ortamının da yapılan hizmetleri daha da görünür ve anlamlı kıldığını aktardı. Atilla, "Bu anlamlı çalışmada emeği geçenleri tebrik eder, şehirlerimizin ve insanımızın bu kitap tadında ve adında huzur içerisinde yaşamalarını temenni ederim." diye konuştu.

- Siirt

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda 2,5 yılda mesai arkadaşlarıyla önce gönülleri kazandıklarını, ardından da kentin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Bundan önceki 7-8 yıllık süreçte belediyenin kurumsal çalışmadığını, ideolojik amaçlı bazı faaliyetlerin yürütüldüğünü tespit ettiklerini ifade eden Taşkın, şöyle devam etti:

"Halkla kopuk, iletişimi kalmamış bir belediye yapısının olduğunu fark ettik. Öncelikle bütün iletişim kanallarını halkımıza açtık. Buradan ihtiyaçları bizzat takip etme imkanımız oldu. Sosyal medya kanallarını, telefon ve diğer bütün iletişim araçlarını halkımıza 24 saat hizmet edecek şekilde açtık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, şikayetlerini, isteklerini dinledik ve buna göre hareket ettik."