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    4. Hydrafacial nedir, nasıl yapılır? Hydrafacial ne işe yarar?

    Hydrafacial nedir, nasıl yapılır? Hydrafacial ne işe yarar?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    16.05.2024 01:32
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    Sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olmak herkesin isteyebileceği bir durumdur. Hem daha iyi hissetmek hem daha sağlıklı ve güzel görünmek için cildi korumak ve bu amaçla çeşitli cilt bakımlarını düzenli olarak yapmak önemlidir. Alanında uzman kişilere danışarak bu amaçla üretilen çeşitli ürünler ve uygulamalar da kullanılabilir. Hydrafacial da bu uygulamalardan biridir.

    İçindekiler

    • Hydrafacial nedir?
    • Hydrafacial nasıl yapılır?
    • Hydrafacial ne işe yarar?
    • Hydrafacial faydaları nelerdir?

    Cilt bakımı hem kadınlar hem de erkekler için önemlidir. Deride görülen bazı kızarıklıklar, lekeler ve sivilceler gibi çeşitli durumlar zamanında çözülmezse ileride daha büyük problemler görülebilir. Sorunların önüne geçebilmek ya da var olan sorunları giderebilmek için çeşitli uygulamalar, işlemler ve ürünler geliştirilmiştir.

    Hydrafacial nedir?

    Güzellik ve cilt bakımı alanında son yılların en çok duyulan uygulamalarından biri olan hydrafacial en kısa tanımı ile derinlemesine yapılan bir cilt temizliğidir. Hydrafacial cilt için oldukça yararlı olarak bilinir. Uzman kişilerce uygulanması da önemlidir.

    Teknolojik gelişmelerin cilt bakımına olan yansımalarından biri kabul edilen hydrafacial ciltteki derin katmanlara ulaşır ve bu sayede cildi koruyarak çok daha sağlıklı ve temiz bir cilde sahip olmayı sağlar.

    Hydrafacial nasıl yapılır?

    Hydrafacial; 4 farklı aşamada cilt temizliği yapar. Bu aşamalar ve içerikleri şunlardır:

    Temizleme ve peeling: İlk aşamadır, cildi temizler ve ölü hücrelerden arındırır.
    Asit uygulama: İkinci olan bu adımda cilde özel bir asit çözeltisi uygulanır.
    Nemlendirme ve besleme: Üçüncü aşamada cilt hydrafacial cihazı ile nemlendirilir ve bu sayede beslenir.
    Koruma: Sonuncu olan bu aşamada serum kullanılır ve nemlendirici uygulanır.

    Hydrafacial ne işe yarar?

    Hydrafacial geliştirilme amaçları doğrultusunda cildi derinlemesine temizlemek için kullanılır. Cilde özel asit çözeltileri, nemlendiriciler, serumlar uygulayarak farklı aşamalarda cildi ölü hücrelerden temizler.
    Ciltteki tıkanmış olan gözenekleri açmaya da yaradığı bilinen hydrafacial cildi daha parlak, daha yumuşak, nem oranı dengeli ve sağlıklı bir hâle getirmek amacı ile kullanılmaktadır.

    Hydrafacial faydaları nelerdir?

    Uzmanlar tarafından cildi korumak ve derin katmanlarına ulaşmak için geliştirilen hydrafacial faydaları şu şekilde sıralanabilir:

    • Cildi nemlendirir.
    • Cildi derinlemesine temizler.
    • Cilt tonunu düzenler.
    • Cildi besler.
    • Akne oluşumuna engel olur ve mevcut akneleri temizler.
    • Yaşlanma etkilerinin önüne geçer.

    Hydrafacial herkes için uygun olmayabilir. Hamile veya emziren kadınlar, hassas ciltli kişiler ve bazı cilt hastalıkları olan kişiler hydrafacial yaptırmadan önce doktorlarına danışmalıdır.

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