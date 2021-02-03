Hyundai AX1 kamuflajlı olarak kameralara yakalandı

AX1 olarak bilinen bu Hindistan pazarı için özel olarak geliştirilen model, Güney Koreli otomobil üreticisinin K1 platformunu kullanıyor. Görüntülerden de anlaşılacağı gibi, AX1 kutu gibi dik bir tasarıma sahiptir.

TASARIMDA NELER VAR?

Kamuflajlı prototipte göze çarpan en büyük detay ön ızgara. Diğer Hyundai modellerine benzer bölünmüş bir far tasarımı ve nispeten düz bir kaput görebiliriz. Bu prototip halojen ampullere sahip farlar ile gelecek. Ancak üst donanım paketlerinde LED aydınlatmaların yer alması muhtemel. Yandan bakıldığında ilk fark ettiğiniz şeyler düz çatı ve açılı A sütunlarıdır. Ön yan camların arkadakilere göre biraz daha büyük olduğunu ve kapılardan aşağıya doğru uzandığı net bir şekilde görülüyor. Arka kapı kolları ise C sütunlarının önüne oturduğunu görebiliriz. Tüm gövde kaplaması göz önüne alındığında aracın arka uç tasarımı hakkında yorum yapmak biraz zor. Ancak büyük hacimli kapağın tampona kadar uzandığı görülüyor.

HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Hindistan'dan gelen haberlere göre, bu yıl içinde tanıtılması gereken Hyundai AX1, 5 ileri manuel şanzımana veya 5 ileri otomatik şanzıman İLE GELECEK. 1.1 litrelik atmosferik motor 68 Bg güç ve 99 Nm tork değeri sunacak. Bunun yanında 82 Bg güç ve 113 Nm tork değeri sunan 1.2 litrelik benzinli motor da diğer seçenek olarak sunulacak.



