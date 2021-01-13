Hyundai IONIQ 5 önümüzdeki ay görücüye çıkacak

Hyundai IONIQ 5 yeni e-GMP mimarisine dayanan ilk elektrikli araç olma özelliğine sahip. Gördüğünüz gibi markanın diğer hiçbir modeline benzemiyor. Kendine özgü bir tasarıma sahip bir model olan IONIQ 5, şirket, ileriye dönük elektrikli modellerinin nasıl olacağı konusunda bizlere bilgi veriyor. Şirket ayrıntıları sır gibi gizli tutuyor. Hyundai ayrıca, modelin tüm genişliğini kaplayan kapaklı bir kaputu ilk kez kullanıyor.

Böylece panel boşluklarını en aza indiren model, aerodinamik açıdan daha başarılı bir yapı sunacak. Modelin tasarımına bakmaya devam ettiğimizde, tamamen kapalı bir ızgara ve dijital yan aynalar dikkatlerden kaçmıyor. 20 inç ölçüye sahip jantlarda otomobile sportif bir algı katmış.

Geçtiğimiz yıllarda Hyundai Avusturya otomobiller ilgili bazı performans verilerini yayınlamıştı. Bu sayıların doğru olduğunu varsayarsak, dört tekerlekten çekişin sağlanacağı model 309 Bg güç üretecek. Model 0-100 hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayacak. Sağlanacka olan pil kapasitesi hakkında ise net bir bilgi yer almıyor. Tahminler ise modelin 450 kilometre menzile sahip olması yönünde.



