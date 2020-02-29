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Hyundai üretim tesisini kapattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

Şirketin Ulsan’daki fabrikasında çalışan bir işçi, dün Corona virüsü şüphesiyle gözlem altındaydı. Yapılan testler ile birlikte Corona virüsü kaptığı ortaya çıkan çalışan, fabrikanın kapanmasına sebep oldu.

Hyundai üretim tesisini kapattı

Diğer birçok şirket böyle bir sonuçla karşılaştığı için Hyundai pek sürpriz olmadı.

Kuruluşun yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu çalışanın yer aldığı birimin dezenfektasyon çalışmalarının başlatıldığı ve Corona virüsü kapan kişiyle yakın temasta bulunan 5 kişinin daha karantinaya alındığı ifade edildi.

Geçen yılın son günlerinden itibaren tedirginlik yaratan virüsle baş etme yöntemleri henüz belli değil. Simsiyah kadar onaylanmış 83 bin 392 vakanın olduğu bilinen Corona virüsü, toplamda 2.858 kişinin canını aldı. Bu virüse karşı aşı çalışmaları henüz sona ermedi. Sizce Hyundai ile ilgili verilen bu karar, diğer şirketler için de tercih edilebilir mi? Yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Hyundai koronavirüs

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