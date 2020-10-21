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Hz. Muhammed karikatürünü gösteren öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü! Macron ve Putin arasında kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 01:55 | Son Güncelleme

Fransa'da Hz. Muhammed karikatürünü gösteren bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü. Fransız yetkililer, Conflans-Sainte-Honorine'deki cinayetin katil zanlısının Moskova doğumlu bir Çeçen olduğunu belirtmişti. Konu ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Macron, Putin'den terör ve yasa dışı göçle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini istedi.

Hz. Muhammed karikatürünü gösteren öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü! Macron ve Putin arasında kritik görüşme

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron, Putin ile telefonda görüştü.

Macron, Putin'den, terör ve yasa dışı göçle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesini istedi.

PUTİN, MACRON'A BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kremlin'den yapılan açıklamada da Putin'in, 16 Ekim'de Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinden dolayı Macron'a başsağlığı dilediği belirtildi. İki liderin, terörle mücadelede ortak çabaları güçlendirme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

MOSKOVA DOĞUMLU BİR ÇEÇEN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Fransız yetkililer, Conflans-Sainte-Honorine'deki cinayetin katil zanlısının Moskova doğumlu bir Çeçen olduğunu belirtmişti.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliğinden 17 Ekim'de yapılan açıklamada, "Bu cinayetin Rusya ile ilgisi yok. (Öğretmeni öldüren) Kişi Fransa tarafından kabul edildi ve 12 yıldır bu ülkede yaşıyordu." ifadeleri kullanılmıştı.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Öğretmenin, derste Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli bir karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepki verdiği kaydedilmişti.

MACRON OLAYI "İSLAMCI TERÖRİST BİR SALDIRI" OLARAK NİTELEMİŞTİ

Ülkede son günlerde Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, CCIF ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun ve bir caminin kapatılacağını belirtmişti.

Macron, söz konusu cinayetin ardından yaptığı açıklamada, olayı "İslamcı terörist bir saldırı" olarak nitelendirmişti. (AA)

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