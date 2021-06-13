Hz. Musa'nın diktiğine inanılan ağaca yoğun ilgi!

Samandağ’a bağlı Hıdırbey Mahallesi’nde bulunan çınar ağacı, Hz. Musa tarafından dikildiğine inanıldığı için yöre halkı tarafından ‘Musa Ağacı’ olarak biliniyor. 7,5 metre gövde genişliği ve 17 metre boyuyla bölgenin simgesi haline gelen Musa Ağacı, doğal güzelliğiyle ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

"BİNLERCE YILDA GELİŞEREK BUGÜNKÜ HALİNİ ALDI"

Yöre halkı tarafından ağacın Samandağ’da Hz. Musa’nın elindeki asayı toprağa sapladıktan sonra asanın yeşerip fidana dönüşmesi sonucu ortaya çıktığına inanılıyor. Halk arasında Ab-ı Hayat suyundan can bulduğuna inanılan fidanın binlerce yılda gelişerek bugünkü halini aldığı düşünülüyor.

Musa Ağacı'nın bulunduğu bölgede esnaflık yapan Cuma Bozkurt, "Burada çok şükür esnafın yüzü biraz da olsa gülüyor. Ülkemizde biraz ekonomik sıkıntı var ama inşallah esnafımız daha iyi yerlere gelecek. Önceki sene pandemiden dolayı durgunluk yaşadık, bu seneki pandemiden de yavaş yavaş açılıyor. Daha iyi günlerde görürüz inşallah. Hz. Musa Ağacı turizme açık ve gerçekten de güzel bir yer. Bende burayı çok beğeniyorum, seviyorum" dedi.

Mustafa Sedat Kizek ise, "Cumartesi günlerinin yasaklanmaması iyi oldu, pazar günleri kapanma olmasa o günde açılsa daha iyi olacak. Turistler alışveriş yapmaktan korkuyorlar, zorlanıyorlar. Herkes her şeyi almıyor. O yüzden bu pandeminin etkisi halen sürüyor. Tam açılma veya hastalık biterse ancak işimiz iyi olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

