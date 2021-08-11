HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. I Am Legend filminin senaristi, filmin aşı karşıtı kampanyalarda kullanılmasına tepki gösterdi: 'Ben bu senaryoy uydurdum, gerçek değil'

I Am Legend filminin senaristi, filmin aşı karşıtı kampanyalarda kullanılmasına tepki gösterdi: 'Ben bu senaryoy uydurdum, gerçek değil'

11.08.2021 05:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim kurgu filmi I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) yazarlarından Akiva Goldsman, Covid-19 aşılarının insanları filmdeki gibi zombiye çevireceği söylentilerine cevap verdi ve "Aman Tanrım! Bu bir film. Ben bunu uydurdum. Gerçek değil" dedi.

I Am Legend filminin senaristi, filmin aşı karşıtı kampanyalarda kullanılmasına tepki gösterdi: 'Ben bu senaryoy uydurdum, gerçek değil'

Bilim kurgu filmi I Am Legend'ın (Ben Efsaneyim) senaristlerinden Akiva Goldsman, Covid-19 aşılarının insanları filmdeki gibi zombiye çevireceği söylentilerine cevap verdi ve "Aman Tanrım! Bu bir film. Ben bunu uydurdum. Gerçek değil" dedi.

Başrolünde Amerikan aktör Will Smith'in oynadığı 2007 yapımı film, kanseri tedavi etmek için kızamık hastalığının genetiğini yeniden yapılandırmaya yönelik başarısız bir girişimin, dünya nüfusunun yüzde 99'unu öldürmesini konu ediniyor.

Enfeksiyondan kurtulanlar ise mutant zombil yaratıklara dönüşüyor.

Sosyal medyada ise bir süredir koronavirüs aşısı olan kişilerin başına da benzer bir şey geleceğine dair asılsız iddialar dolaşıyor.

Geçtiğimiz hafta ABD'de yayımlanan New York Times gazetesinde yer alan bir haberde, New York'ta bir gözlük mağazası sahibi, koronavirüs aşısı olmalarını istediği çalışanlarından birinin kendisine endişe olarak filmi gösterdiğini söyledi.

1954 yılında aynı isimle yazılmış romanı senaristleştiren yazarlardan birisi olan 59 yaşındaki Goldsman ise haberdeki bu görüşlere Twitter'da yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

https://twitter.com/AkivaGoldsman/status/1424821175125872647

Filmi aşı karşıtı bir bahane olarak gösteren ve hiçbir gerçek bilgiye dayanmayan bazı gönderiler sosyal medyada dolaşıyor. Bu paylaşımlardan bazıları Facebook tarafından "yanlış bilgi içeriyor" olarak etiketleniyor.

Filme dair oluşturulan görsellerden birinde insanların tıpkı filmdeki gibi zombi olacağı iddia ediliyor.

https://twitter.com/VeraMBergen/status/1424812210161864709

Diğer bir görsel ise filmin 2021'de geçtiğini ve bunun pandemi ve küresel aşı sunumuna karşılık geleceğini iddia ediyor. Oysaki film 2012 yılını konu alıyor.

Film, aşı karşıtı aktivistlerin yanlış bilgi yaymak için kullandığı tek film değil. Children of Men (Son Umut) ve Matrix filmler de bazı aşı karşıtı görsellerde malzeme olarak kullanılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydiİngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi
PARTNERRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşımRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildiDükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde sadece yakınları vardı

Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde sadece yakınları vardı

Mitingde gergin anlar! Akşener'e "FETÖ'cüsün" dedi, arbede çıktı

Mitingde gergin anlar! Akşener'e "FETÖ'cüsün" dedi, arbede çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.