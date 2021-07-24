HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İbadete açılmasının birinci yıldönümünde Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını

İbadete açılmasının birinci yıldönümünde Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını

24.07.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayasofya Camii, ibadete açılmasının birinci yıldönümünde yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistler cami önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

İbadete açılmasının birinci yıldönümünde Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının bugün birinci yıldönümü. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği cami girişi önünde metrelerce kuyruk oluştu. Aileleriyle gelen ziyaretçiler, sıranın kendisine gelmesini bekledi. Bazı kişiler ise cami etrafındaki yeşillik alanlarda serinlemek için oturdu, çocuklar ise oyunlar oynadı. Ayasofya'yı gezmeye Antalya'dan geldiğini belirten Sevinç Aras, "Çok kalabalık, ilk defa böyle bir kalabalık gördüm" dedi.

a9495ca2c6addde057dd273f5402cdd4

"BEKLEMEYE DEĞER"

Ayten Uludağ ise babasının kendisini ziyarete geldiğini, bu nedenle Ayasofya Camii'ne getirdiğini belirterek "Anneciğim bir ay önce rahmetli oldu. Çok istiyordu. Annem gelemedi, onun yerine biz babamla Ayasofya Camii'ne ziyarete geldik. Kalabalık ürkütmüyor, hemen ilerleme sağlanıyor. Bir sıkıntı yok. Herkes düzene uyuyor. Beklemeye değer" dedi.

db204fd732bd644cd7da822963ccc77a

"ŞÜKÜR NAMAZI KILMAK İSTİYORUZ"

Sultanbeyli'den gelen Afife Subaşı, "Ayasofya Camii olduktan sonra ilk defa geliyoruz. Bu güzel güne şahitlik etmek istiyoruz, şükür namazı kılmak istiyoruz burada. Çocuklarımıza da o bilinci yerleştirmek istiyoruz. Buraya kadar geldik, içeriye de gireceğiz inşallah" diye konuştu.

"ÖZELLİKLE AYASOFYA'YI GÖRMEK İÇİN GELDİK"

Ailece Ayasofya'yı ziyarete gelen Ayşe Bulut da "Çok mutluyuz. Eskişehir'den geldik ziyaret için. Hem bayram ziyareti hem de Ayasofya. Özellikle Ayasofya'yı görmek için. Gayet mutluyuz" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyorMarmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyor
PARTNERYouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdıYouTube, Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulunduğu için kaldırdı
Köy mezarlığı alev alev yandıKöy mezarlığı alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 plaj hariç tüm ilçede denize girmek yasaklandı

3 plaj hariç tüm ilçede denize girmek yasaklandı

Gizli cennet! 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamıyor

Gizli cennet! 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamıyor

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Şaşkına çeviren anlar! Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Şaşkına çeviren anlar! Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.