İBB açıkladı: Nisan ayında hava kalitesinde yüzde 28,6 iyileşme oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, Nisan 2020 İstanbul Çevre Bülteni’ni yayınladı. Bültende, İstanbul’a ilişkin hava kalitesi, su, çevre yönetimi, temizlik, çöp gazından elektrik üretimi ve doğal gaz istatistikleri yer aldı. Bültende son beş yılda en kirli havanın 2017’de olduğu İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70’e ulaştığı ifade edildi. Bültene göre son 10 yılda en fazla hafriyat 2017’de gerçekleşti. İstanbul’da her gün 7,5 milyon metrekare alan süpürüldüğü, 2019’da çöp gazından elektrik üretiminde yüzde 26,8 artış olduğu ifade edildi. Ocak ayında doğal gaz tüketimi yüzde 35 arttığı ifade edilirken İstanbul’da, Nisan ayında hava kalitesinde yüzde 28,6 iyileşme olduğu belirtildi.

İstanbul’a su veren 10 barajın 19 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ortalama doluluk oranları yüzde 70 olarak gerçekleşti. En yüksek doluluk oranları yüzde 100 ile Darlık ve yüzde 97 ile Ömerli Barajı; en düşük doluluklar ise yüzde 23 ile Pabuçdere ve yüzde 36 ile Alibeyköy Barajı oldu. Ömerli Barajı yüzde 97’lik doluluk oranıyla İstanbul’un barajlarındaki suyun yüzde 37’sini oluşturdu.