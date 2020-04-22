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İBB açıkladı: Nisan ayında hava kalitesinde yüzde 28,6 iyileşme oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 12:52 | Son Güncelleme

İBB İstatistik Ofisi Nisan 2020 İstanbul Çevre Bülteni’ni yayınladı. Bültende, İstanbul’da, Nisan ayında hava kalitesinde yüzde 28,6 iyileşme olduğu belirtildi.

İBB açıkladı: Nisan ayında hava kalitesinde yüzde 28,6 iyileşme oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, Nisan 2020 İstanbul Çevre Bülteni’ni yayınladı. Bültende, İstanbul’a ilişkin hava kalitesi, su, çevre yönetimi, temizlik, çöp gazından elektrik üretimi ve doğal gaz istatistikleri yer aldı. Bültende son beş yılda en kirli havanın 2017’de olduğu İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70’e ulaştığı ifade edildi. Bültene göre son 10 yılda en fazla hafriyat 2017’de gerçekleşti. İstanbul’da her gün 7,5 milyon metrekare alan süpürüldüğü, 2019’da çöp gazından elektrik üretiminde yüzde 26,8 artış olduğu ifade edildi. Ocak ayında doğal gaz tüketimi yüzde 35 arttığı ifade edilirken İstanbul’da, Nisan ayında hava kalitesinde yüzde 28,6 iyileşme olduğu belirtildi.

İstanbul’a su veren 10 barajın 19 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ortalama doluluk oranları yüzde 70 olarak gerçekleşti. En yüksek doluluk oranları yüzde 100 ile Darlık ve yüzde 97 ile Ömerli Barajı; en düşük doluluklar ise yüzde 23 ile Pabuçdere ve yüzde 36 ile Alibeyköy Barajı oldu. Ömerli Barajı yüzde 97’lik doluluk oranıyla İstanbul’un barajlarındaki suyun yüzde 37’sini oluşturdu.

İstanbul’da günlük mekanik süpürme alanı, 2018 yılına göre 175 bin metrekare artarak 7,5 milyon metrekareye yükseldi. İstanbul meydanlarında günlük gerçekleştirilen ortalama yıkama alanı ise 206 bin 438 metrekare. 2019 yılı toplam doğal gaz tüketim miktarı 6 milyar 296 milyon 350 bin 889 metreküp iken, 2020 Ocak ayındaki tüketim miktarı ise 1 milyar 202 milyon 940 bin 877 metreküp olarak gerçekleşti. 2020 Ocak ayı tüketimi bir önceki aya göre yüzde 35 artış gösterdi.

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istanbul hava kirliliği İBB

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