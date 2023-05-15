İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaştı: İlk toplantımızı 28 Mayıs için yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"ÖNÜMÜZDE 28 MAYIS VAR, DETAYLARI KONUŞUYORUZ"

Video yayınlayan İmamoğlu, "Bu akşam ilk toplantımızı 28 Mayıs için yaptık." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Burada olan bir kısım yönetici arkadaşlarımla değerlendirmeyi gerçekleştirdik. Burası İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezimiz. Öncelikle şunu söyleyeyim: Seçimde görev alan herkese, parti görevlilerine, ittifakın bütün görevlilerine, Türkiye gönüllülerine, siyasi arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sandık sürecinde görev alan bütün siyasi partilerin, orada görevini yapan vatandaşlarımıza ve o günün sorunsuz geçmesine katkı sunan başta güvenlik güçlerimize, sandık memurlarımıza, YSK'ya teşekkür ediyoruz. Dün demokrasi günüydü. O günü geride bıraktık. Önümüzde 28 Mayıs var, detayları konuşuyoruz. Yarın Ankara'da konuşmaya devam edeceğiz."

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için ilk toplantımızı İstanbul’da yaptık. Süreçte emeği geçen ve yine geçecek olan tüm yol arkadaşlarıma ve kamu personellerine teşekkür ederim. pic.twitter.com/ky3DdWtsDR — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 15, 2023



