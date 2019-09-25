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İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, KÜÇÜKÇEKMECE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 19:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'un ardından Küçükçekmece Belediyesi'ni ziyaret etti.

İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'un ardından Küçükçekmece Belediyesi'ni ziyaret etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından karşılanan İmamoğlu, “Küçükçekmece'de, en doğru kararları müşterek olarak nasıl alırız, nasıl yaparız, iş birliğini nasıl kuvvetlendiririz, bunları konuşacağız. Teknik arkadaşlarımızla beraber bu konular üzerine yoğunlaşacağız" dedi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi de İmamoğlu'na, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Çebi daha sonra İmamoğlu ve ekibine ilçenin sorunlarıyla ilgili sunum yaptı.

"10 DÖNÜMLÜK OTOPARK PROJESİ BASİT KALIR"
Sunumun ardından İmamoğlu, Çebi ve İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Orhan Demir, Murat Kalkanlı, Mehmet Çakılcıoğlu ile Şengül Altan Arslan, Küçükçekmece'de inşaatı devam eden bazı projeleri yerinde inceledi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Marmaray hattının Halkalı'daki son istasyon bölgesinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, yardımcılarına, Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Projesi'nin de başlangıç noktası olacak bölge için, var olan otopark projesi dışında bütüncül çalışmalar yapılması talimatını verdi. İmamoğlu, “Böyle bir merkez için, sadece 10 dönümlük otopark projesi basit kalır" dedi.

SPORCULARA TAVSİYELERDE BULUNDU
İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Cennet Mahallesi'ndeki Zeminaltı Otopark, Kapalı Pazar ve Meydan Düzenlemesi Projesi'ni inceledi. Pazar yerinin ardından Fatih Mahallesi'ndeki Küçükçekmece Stadı'na geçen İmamoğlu, idman yapan İstanbulspor U-15 takımı ile toplu fotoğraf çektirdi. Küçük futbolcuların isteğini kırmayan İmamoğlu, bir de penaltı atışı kullandı. İmamoğlu, küçük sporculara uyarılarda bulundu. Stadın karşısında bulunan İBB Mezarlıklar Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Yardımcılığı'nda da incelemelerde bulunan İmamoğlu, söz konusu yerin konumumun yanlış bulduğunu söyledi. İmamoğlu'nun Küçükçekmece'deki son durağı, Menekşe Sahili'ndeki İç Kumsal oldu. İmamoğlu, yardımcılarına bakımsız haldeki alanın yenilenerek bir an önce vatandaşın kullanımına açılması yönünde çalışma başlatmaları talimatını verdi.

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