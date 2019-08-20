İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 50 gazetecinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama!

Sarıyer'de çökme tehlikesi yaşayan binanın olduğu bölgede incelemelerde bulunan İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten bilgi aldı.

Bina hakkında önce raporların elde edilmesi gerektiğini, raporlar ortaya çıktıktan sonra daha net konuşabileceklerini ifade eden İmamoğlu, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hem de belediyenin bu konunun takipçisi olacağını ifade ederek, bütün hususlar olgunlaşmadan birtakım açıklamalar yapmanın doğru olmayacağını kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, "Rapor birkaç güne kadar çıkacaktır. Çıktıktan sonra yol haritası belirlenecektir. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisi burada tespitleri yaptı. Sayın bakan süreci takip ediyor. Kira yardımı ve bunun gibi birtakım hususları başlatacaklar ama sürecin netleşmesi de lazım." dedi.

"GENİŞ ÇAPLI AÇIKLAMALARLA SİZLERİ BİLGİ SAHİBİ YAPACAĞIZ"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 kişinin işine son verilmesiyle ilgili sorulan soruya, "Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün. Tek tek, kurum kurum bunlarla ilgili açıklamak yerine daha geniş çaplı açıklamalarla sizleri bilgi sahibi yapacağız." ifadelerini kullandı.