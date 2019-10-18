İBB Başkanı İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Haydarpaşa ve Sirkeci ihalesinden İBB iştirakleri elendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, saat 17.00 sularında bizim haberdar edilmediğimiz bir toplantıda içeride kim olduğu belli olmayan, daha düne kadar İBB'nin çalışanı olan 3 bin TL maaş alan, bir vakfın genel müdürlüğünü yapmış bir şahsa ait olan bir şirkete Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerini 350 bin bedelle sözüm ona bir bahaneyle, bizim ihaleye girmemizi engelleyerek verdiler. Gereğini yapacağımı bütün vatandaşlarım önünde söz veriyorum. Yasal yollara hemen başvuracağız.

16 milyon insanın hakkını öyle bir şekilde arayacağım ki hepiniz göreceksiniz. Kılını bile kıpırdatmayan sayın bakana sesleniyorum... Çok yazık, çok ayıp. Şirketin elemanları hazır, haberdar ediliyor, aynı anda bize yazı geliyor. "Biz ihaleyi yaptık işimiz bitti" Suç duyurusunda bulunuyoruz. İBB'nin bütün avukatlarıyla suç duyrusunda bulunuyoruz. İstanbul'da ne kadar katılmak istiyoruz diyen avukat varsa suç duyurunda bulunuyoruz. Saatini bildireceğim."

Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız. https://t.co/iavBw0FS9S — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 18 Ekim 2019



