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İBB binasındaki hareketlilik kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında hareketlilik yaşandı.

İBB binasındaki hareketlilik kamerada

İSTANBUL (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında hareketlilik yaşandı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun odasına tırmanan kişi güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim A. , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi. Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi. İbrahim A. polis tarafından gözaltına alındı. Kendisini yaralayan İbrahim A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu'nun olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenildi. İbrahim A.'nın binaya tırmanması ve görevliler tarafından yakalanması ise güvenlik kameralarına yansıdı.
(FOTOĞRAF)

İBB binasındaki hareketlilik kameradaİBB binasındaki hareketlilik kameradaİBB binasındaki hareketlilik kamerada

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