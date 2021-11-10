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İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

10.11.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), öğrencilere burs imkanı sağlıyor. İBB burs başvuruları değerlendirilirken öğrencinin ve ailesinin maddi durumu göz önünde bulunduruluyor. Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacak. İşte merak edilenler...

İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB bursu için başvuruda bulunan öğrencilerin gözleri burs sonuçlarına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Önlisans ya da lisans öğrencisi olmak İBB bursu başvuru şartları arasında yer alıyor. Öğrencilere 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. İşte merak edilenler...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvurusu sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden öğrenilecek. Sisteme giriş yapıldıktan sonra burstan yararlanıp, yararlanılmayacağı ekranda yer alacak.

Ayrıca başvuru güncelleme işlemi sürüyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Genç Üniversiteli, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi. Başvuru güncellemek için giriş yapabilirsiniz.’ ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin yapılacak olan son duyurulardan haberdar olmak için "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresine erişim sağlayınız.

İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrencinin kendisinin ya da ailesinin/anne-baba vefat hâlinde yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için sene sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4 üzerinden 2,00 olması,
Normal öğrenim döneminin içerisinde eğitimine devam ediyor olmak,
Gelir durumu bakımından maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Önlisans ya da lisans öğrencisi olmak,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak ya da Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak.

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İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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