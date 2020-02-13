İBB’den 235 milyonluk antrikotlu yemek bütçesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin ardından mazbata aldıktan sonra ilk icraatlarından biri, yemekhanede musakka kendisine ise antrikot hazırlandığını söylenmesi üzerine antrikotun iptal edilerek tek tip yemek emri vermesi olmuştu. Bu görüntülerin daha sonra 'senaryo' olduğu iddia edilmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

İstanbul’un parasını İstanbulluların menfaati doğrultusunda kullanacağını ve en önemli projesinin israfın önüne geçmek olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart 2019 seçimlerinin ardından mazbatasını alır almaz başkan olarak ilk icraatını çay ocağına giderek gerçekleştirmişti. Hizmetlinin yemekte ne var sorusuna “çalışanlar için musakka başkan için ise antrikot” hazırlandığını söylemesi üzerine itiraz eden İmamoğlu antrikotu istemediğini kendisinin de çalışanlar için hazırlanan yemekten yemek istediğini belirtmişti. Bu görüntüler hala hafızalardaki yerini korurken İBB tarafından organizasyon ve yemek menüsü için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı.