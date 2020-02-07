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  4. İBB'den İstanbul için kar uyarısı! (7 Şubat 2020 İstanbul'da hava durumu)

İBB'den İstanbul için kar uyarısı! (7 Şubat 2020 İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 10:20 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kar yağışının saat 19.00'dan itibaren aralıklarla kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE KAR UYARISI!

Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı D-100'ün altında kalan güney ilçelerde 2-5, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7, TEM'in kuzeyinde de 5-12 santimetre kar örtüsünün oluşacağı öngörülüyor.

AKOM'DAN BUZLANMA UYARISI!

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşacak buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

İBB, 1373 araç-iş makinesi ve 6 bin 882 personelle çalışmalarını yürütecek. İstanbul'da 232 bin ton tuz ve 1200 ton solüsyon depolarda bulunduruluyor. İBB ekipleri, dünden itibaren şehrin bütün meydan ve ana caddelerine konuşlanarak, olası kar yağışı ve buzlanmalara müdahale etmek için bekliyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar da İBB tesislerinde misafir edilmeye başlandı.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olması isteniyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul kar İBB

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
millet karla karışık yağmur dan korkmuyor sayın vali.yuklu karışık faturada korkuyor
hemen siyaset
Kara hasret kaldık...
@esra_erd_1978 bu gidişle daha çok hasret kalacağız. Doğadan ne kadar alırsan , oda senden o kadar alır. Rant uğruna dikilen devasa gökdelenler , şehre doldurulan suriyeli , afgan vs. mülteciler . Örneğin dün yağan yağmur , 7-8 sene önce olsa kar olarak yağardı. Ama yeterince soğuyamadığı için yağmur olarak yağıyor.
artizmi ne artizi artiz ne gezer la bazarda
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