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İBB'den istifa eden Yeşim Meltem Şişli ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi.

İBB'den istifa eden Yeşim Meltem Şişli ifade verdi

İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, görevinden istifa etmişti. Görevinden ayrılan Şişli, bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi.

**NE OLMUŞTU?**
Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Eski Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili olarak "Hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Böyle bir insanın, benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net" açıklamasını yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
İBB İSMEK Yeşim Meltem Şişli Savcılık

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