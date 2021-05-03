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İBB'den 'kayıp at' iddialarına cevap geldi

03.05.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçen yıl sahiplendiği bin 179 atın satıldığı ve kaybolduğu iddialarına cevap verdi.

AK Parti İstanbul Çevre Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "Sahiplendirilen 102 attan sonra geriye kalan 1200 atın 120 tanesinin Adalar'daki ahırlarda olduğu göz önüne alınırsa geri kalan 978 atın faili meçhul" iddialarına İBB'den yazılı açıklama ile cevap verildi.

İBB'den yapılan açıklamada, "Atlara en çok yerel yönetimlerden istek geldi. Toplam 605 at, 13 kentin çeşitli düzeydeki yerel yönetimleri tarafından sahiplenildi. Süreç, şeffaflık temelinde yürütüldü. Mikroçipleri takılıp sağlık raporları alınarak sevkiyatı yapılan atlar, ilgili kurumlara protokolle teslim edildi. Mevzuat gereği bu noktada İBB'nin yükümlülüğü sona erdi. Atların izlenmesi Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatlarının sorumluluğuna geçti" denildi.

TOPLAM 860 AT SAHİPLENDİRİLDİ

Açıklamada, "Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Ocak 2020 tarihli ve 25 numaralı kararı doğrultusunda bin 179 adet atın satın alma işlemi tamamlanmıştır. Tarafımızca bakım altındayken satın alınan gebe atlardan doğan 20 adet tayın kayda alınması ile toplam bin 199 at İBB uhdesinde yer almıştır. Bununla birlikte; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Mart 2020 tarihli ve 403 numaralı kararı doğrultusunda atların sahiplendirilmesi işlemleri tamamlanarak, toplam 860 at sahiplendirilmiştir. Atların 665'si kamu kurum ve kuruluşlarına, 42'si sivil toplum örgütlerine, 148'ü şahıslara, 5'i de muhtarlara sahiplendirilmiştir. Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir" bilgileri yer aldı.

SORUMLULUK SAHİPLENENDE

"Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devir ile sahiplendirilen atlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda yer almaktadır" denilen açıklama, "Sahiplenilen atlarla ilgili tasarruf ilgili kamu kurumu uhdesinde kalmaktadır. Şahıs ve sivil toplum kuruluşlarına sahiplendirilen atlarla ilgili iletişim sağlanmakta, atların durumu hakkında bilgi alınabilmektedir. İlgili mevzuat doğrultusunda sahipli atların takibi Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatınca gerçekleştirilmektedir. Atların sahiplendirilmesi ile ilgili taahhütte; atların sahiplenen kişilerce bir yıl boyunca bakımının yapılması şartı yer almakta olup, en az bir yıl boyunca atlara bakmayı kabul eden kişilere sahiplendirilmiştir. Ada'da kalan kurumumuza ait 115 at, İBB'nin atlı zabıta gibi çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere şartları iyileştirilen at ahırlarında yaşamlarını sürdürmektedir" ifadeleri ile son buldu

DHA

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İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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