HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB'den metro seferlerine 'kısıtlama' düzenlemesi

İBB'den metro seferlerine 'kısıtlama' düzenlemesi

12.02.2021 16:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İBB'den metro seferlerine 'kısıtlama' düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile bazı metro seferlerinin 15 dakikada bir yapılacağını bazılarının ise yapılmayacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta sonları için Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İBB, kısıtlama dolayısı ile bazı seferlerinde kısıtlama uygulayacak. İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere, aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.

Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar;

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattı 20 dakika sefer aralığı ile hizmet verecektir.

Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir;

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
F1 Taksim-Kabataş füniküler,
T3 Kadıköy-Moda tramvay,
TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır.”

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
Erdoğan: Gara'da 33 teröristi etkisiz hale getirdikErdoğan: Gara'da 33 teröristi etkisiz hale getirdik
59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 59?59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 59?

En Çok Okunan Haberler

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Rütbesini gülen Gülen takmış! O generalin apoletleri söküldü

Rütbesini gülen Gülen takmış! O generalin apoletleri söküldü

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara'da 33 teröristi etkisiz hale getirdik

Erdoğan: Gara'da 33 teröristi etkisiz hale getirdik

Çeşme'yi vuran hortum sonrası Bakan Pakdemirli'den açıklama

Hortum felaketindeki son durumu açıkladı!

Son dakika: Bakan Koca aşı olanların sayısını açıkladı

Son dakika: Bakan Koca aşı olanların sayısını açıkladı

'Krize girdim' yalanıyla gasp yapan sevgililer tutuklandı

Sevgilisiyle bir oldu, durdurduğu araçtakilere dehşeti yaşattı

Hortum çiftliği vurdu! 50 senede kazandığı, 50 saniyede gitti

Hortum çiftliği vurdu! 50 senede kazandığı, 50 saniyede gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.