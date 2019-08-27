İBB'den son dakika duyurusu: Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve TÜGVA ile anlaşmalar iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, vakıflara aktarılan bütçelere değindi. İmamoğlu, "İptal edilmiş tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz" dedi.

İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA ile anlaşmaların iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ve olanaklarından bazı özel vakıflara aktarılan tam 357 milyon liralık bütçeye noktayı koymuş bulunuyoruz. Bu kaynakların hepsi artık İstanbulluların. pic.twitter.com/a2FtEQqgx0 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 27, 2019

İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı vakıf ve derneklerle olan işbirlikleri, kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bir süre önce bu dernek ve vakıfların İBB ile olan çalışmaları üzerine inceleme başlatılmış ve incelemeler derinlemesine devam etmektedir.

İncelemeler sırasında çok sayıda vakıfla, protokoller kapsamında veya şifahi görüşmeler yoluyla, yurt inşaatları, bina kiralama, bakım-onarım tadilatı, ulaşım-yeme-içme, proje, diğer yardımlar ve tefrişat gibi kalemlerde maddi işbirlikleri tespit edilmiştir.