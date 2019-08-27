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İBB'den son dakika duyurusu: Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve TÜGVA ile anlaşmalar iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İBB'den yapılan açıklamada Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA ile anlaşmalarının iptal edildiğini duyurdu.

İBB'den son dakika duyurusu: Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve TÜGVA ile anlaşmalar iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, vakıflara aktarılan bütçelere değindi. İmamoğlu, "İptal edilmiş tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz" dedi.

İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA ile anlaşmaların iptal edildiği duyuruldu.

İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı vakıf ve derneklerle olan işbirlikleri, kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bir süre önce bu dernek ve vakıfların İBB ile olan çalışmaları üzerine inceleme başlatılmış ve incelemeler derinlemesine devam etmektedir.

İncelemeler sırasında çok sayıda vakıfla, protokoller kapsamında veya şifahi görüşmeler yoluyla, yurt inşaatları, bina kiralama, bakım-onarım tadilatı, ulaşım-yeme-içme, proje, diğer yardımlar ve tefrişat gibi kalemlerde maddi işbirlikleri tespit edilmiştir.

İlk incelemenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı bulunan vakıflarla arasındaki protokolü fesh etme kararı almış ve protokolleri iptal etmiştir.

Bu vakıflar için bu zamana kadar, yukarıda sayılan kalemler ve yeni inşaatlar bedelleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı belirlenmiştir. Vakıflara kiralama, bakım-onarım ve yeme-içme kalemleri altında bugüne kadar 190 milyon liradan fazla ödeme yapılırken, sadece bir vakfın ulaşım ve yeme-içme giderinin İBB bütçesine 56,5 milyon lira yük getirdiğini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Son tespitlerde; ihalesi İBB tarafından yapılan yurt işlevi de içeren gençlik merkezi, spor tesisi ve otopark inşaatlarının bir bölümünün tamamlandığı, bir bölümünün de devam ettiği ortaya çıkmıştır. Yapımı devam eden ve bazılarının önemli bölümü tamamlanan tesislerden, toplam maliyeti 165 milyon lirayı bulan 5 tanesinin aynı vakıf adına yapılması dikkat çekmiştir.
Bu binaların tasarlanan vakıf ve derneklere teslim edilmeyerek, İBB tarafından değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Adam demisti Vakiflara, derneklere, adama, kisiye, kisilere, cemaatlere hizmet isi bittiiiiiiiiii çomar bülücü ekrem baskan
kim yaptıysa ellerine sağlık olması gerekeni yapmış
alkol sigaraya yeni zamlar gelecek demek ki
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