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İBB'den son dakika kademeli mesai açıklaması! Kademeli mesai nedir, ne zaman başlayacak? Özel sektör kademeli mesaiden faydalanır mı?

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 08:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının yayılmaması için alınan tedbirlerin yeterli olmadığına dair açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da mesai saatlerinin değişeceğine dair detayları geçtiğimiz hafta anlatmıştı. Bugün İBB'den son dakika açıklaması yapılarak, kademeli mesai detayları belirlendi. Peki kademeli mesai nedir? Özel sektör çalışanlarını kademeli mesai etkiliyor mu?

İBB'den son dakika kademeli mesai açıklaması! Kademeli mesai nedir, ne zaman başlayacak? Özel sektör kademeli mesaiden faydalanır mı?

İstanbul'da alınan toplu taşıma kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu mesai saatlerinin de değişeceğine dair canlı yayında Fox TV'ye katılarak anlatmıştı. İstanbul'da mesai saatleri değişikliği hangi sektörleri kapsayacak merak edildi. Toplu taşımadaki ayakta yolcu yasağının ardından mesai saatlerinde çalışanlar işe giderken sorun yaşıyordu. Ekrem İmamoğlu mesai saatleri değişikliğini aylarca öncesinden istediklerini açıklamıştı. Vatandaşlar İstanbul'da kademeli mesai nedir araştırırken, özel sektör çalışanları da kademeli mesaiden faydalanacak mı araştırılıyor. Peki İstanbul'da kademeli mesai ne zaman gelecek? Son dakika İBB kademeli mesai açıklaması haberimizde!

KADEMELİ MESAİ NEDİR?

İstanbul'da milyonlarca kişinin beklediği kademeli mesai nedir, detayları belli olmaya başladı. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, toplu ulaşımı yüzde 60 oranında özel sektör çalışanlarının kullandığını vurgulayarak, "Valilik, İBB ile perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" dedi.
Artan vaka sayılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu taşınmasının yasaklandığını duyurdu. Yasağın başlamasının ardından duraklarda boş otobüs bekleyen yolcu manzaraları Ankara'da uygulanan kademelendirilmiş mesai uygulaması İstanbul için de gündeme geldi.

KADEMELİ MESAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor. Kademelendirilmiş mesaiye özel sektör çalışanlarının dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Nisan, Mayıs, Haziran ayında yaptığımız çalışmalarda normalde 9 milyon olan sayı, 900 bine düştü. Yavaş yavaş normalde döndükçe geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60'ı özel sektöre ait. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı" dedi.

KADEMELİ MESAİDEN ÖZEL SEKTÖR FAYDALANACAK MI?

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ilıcalı, "Toplu ulaşımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Valilik İBB ile Perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" diye konuştu.

"YOLCULUKLARI KARŞILAMAYA KAPASİTE YETMİYOR"

Prof. Dr. Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut normale geldiğimiz zaman ve bugünkü haliyle pik saatlerdeki yolculukları karşılamaya kapasite yetmiyor. Bunun için talebi yönetip, düşürmemiz lazım. Bu yüzden mesai kademelendirilmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla beraber hayat buluyor. Bu yönden de çok mutluyum. Bu hafta içerisinde tahmin ediyorum ki Valimiz sonuçları kamuoyuyla paylaşacak. Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır"

Mesai saatleri değişiyor mu? Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi? Uzmanından toplu taşıma önerisi!Mesai saatleri değişiyor mu? Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi? Uzmanından toplu taşıma önerisi!

İstanbul'da mesai saatleri değişikliği kimleri kapsıyor?

Geçtiğimiz hafta Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına çıkan İmamoğlu, toplu taşıma için ayakta yolcu yasağı alınmasının ardından İstanbul'da çalışanlara müjde verdi. İmamoğlu açıklamasında; “Önümüzdeki hafta İstanbul’a özel çözümlerle sahaya çıkıyoruz. Bunun içinde mesai saatleri düzenlemesi de dahil" dedi. Hangi sektörlerde mesai saati değişikliği yapılacak net bilgi vermeyen İmamoğlu, detayları haftaya açıklayacağını belirtti. İstanbul'daki mesai saatleri değişikliği kimleri kapsıyor merak ediliyor. 14 Eylül haftası itibari ile İmamoğlu'nun mesai saatleri ile ilgili kararlarının açıklanması bekleniyor. İstanbul'da özel sektörün mesai saatleri de değişecek mi araştıranlar değişikliğin sadece kamu çalışanlarına mı olacağını merak ediyor.

ekrem imamoğlu

İstanbul'da mesai saatleri ne zaman değişecek?

İstanbul'da mesai saatleri ne zaman değişecek merak eden vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına kilitlendi. Ekrem İmamoğlu'nun son dakika mesai değişikliği açıklamaları haberimizde...

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın ayakta yolcu yasağını değerlendiren İmamoğlu, "Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Yasak senden, çözüm benden olmaz. İstanbul’da oturmalı hep beraber çözüm bulmalıyız. Toplu taşıma konusunda çözüm mesai düzenlemesi" dedi.

"Bazı gazetelerin haberleri sıraya koysanız yalan dizisi gibi" diyen İmamoğlu şöyle konuştu: "Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır. Şu anda alınan yasağa bakarsınız 2 milyon yolcuyu taşımıyoruz demek anlamına geliyor. Biz dün sayın Valimiz ile toplantı yaptık. İstanbul’a çözümle çıkacağız. Bunun içinde mesai düzenlemesi var, İstanbul’da toplu taşıma yüzde 50. İnsanlar çok yoğun bir şekilde özel araç kullanıyor. Toplu taşıma konusunda çözüm mesai düzenlemesi."

İzmir'de mesai saatlerinin değişikliğinin sadece kamu çalışanlarını kapsaması ve özel sektör çalışanlarını kapsamaması ile vatandaşlar, İstanbul'daki mesai saatleri değişikliğinin de İzmir'le benzer mi olacağını merak ediyor.

İBB Başkanı İmamoğlu 14 Eylül haftasında alacakları kararlarla ilgili net açıklama yapacağını belirtmişti. Fakat henüz bir açıklama gelmedi. İstanbul'da mesai değişikliğine dair son dakika açıklaması geldiğinde detaylar haberimizde olacak.


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