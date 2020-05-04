İBB'den yeni uygulama: Askıda fatura

"Pandemi süreci nedeniyle İstanbul'da 3 ay boyunca su faturası ödemeleri ertelendi. Ancak 3 ay sonra bu faturalar, mevcut faturalarla birlikte ödenecek. Yani birikmiş bir borç olarak ihtiyaç sahiplerini zorlayacak. Doğalgazda ise yasal olarak fatura ertelemesi ne yazık ki yapılamadı. İBB olarak, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı artırmak adına, yeni bir adım daha atıyoruz. Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız dayanışma duygusuyla bizimle iletişime geçiyor ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destekte bulunmak istediğini paylaşıyor. 'Ben ne yapabilirim?' diye soruyor. Şimdi aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz."

Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları olduğunu kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

İmamoğlu, dayanışmayı güçlendirmek gerektiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesinin her gün on binlerce aileye gıda yardımı, alışveriş kartı yardımı ve nakdi destek vermeye devam ettiğini aktardı.

"BU ZOR GÜNLERDE KİMSEYİ ARKADA BIRAKMAYALIM"

İmamoğlu, yeni başlatılan "askıda fatura" uygulamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan 'askıda fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak. Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyen hemşehrilerimiz de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek."

Kampanya ile ilgili ayrıntılara, ibb.gov.tr üzerinden askıda fatura uygulamasından ulaşılabileceğini belirten İmamoğlu, şu çağrıda bulundu:

"Mübarek ramazanda, ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğalgaz faturasını ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı, kampanyamıza güçlü bir desteğe davet ediyoruz. Su ya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım."

(AA)

