HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB duyurdu! İstanbul'da hava kirliliği değerleri düştü

İBB duyurdu! İstanbul'da hava kirliliği değerleri düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 14:10 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan, koronavirüs salgınından sonra alınan tedbirlerle İstanbul’un hava kalitesinde olumlu yönde gelişme gözlemlediklerini söyleyerek, “Hava kirliliğinde yüzde 30 ile 50 arasında bir iyileşme var” dedi.

İBB duyurdu! İstanbul'da hava kirliliği değerleri düştü

Hava kalitesindeki iyileşmenin, özellikle trafiğe çıkan araç sayısının azalmasıyla doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan, “Emisyon kaynakları da azalınca hava kirliliği değerleri düşmüş oldu. Birçok ölçüm istasyonunda hava kirliliği değerlerinin yarı yarıya düştüğünü gözlemliyoruz” diye konuştu.

HAVASI DAHA KİRLİ İLÇELER

İstanbul genelinde özellikle rüzgarın kuvvetli estiği kuzey tarafında bulunan ilçelerin hava kalitesi daha iyi olduğunu söyleyen Doğan, “Trafiğin yoğun olduğu Bağcılar, Mecidiyeköy, Aksaray, Kadıköy ve Göztepe gibi ilçelerde hava kirliliği biraz daha yüksek olabiliyor. Ama içinde bulunduğumuz dönemde bu ilçelerde de hava kalitesinin iyileştiğini görüyoruz” dedi.

08c995eb5313eeb06c61f21b19ab76d9

İSTANBUL GENELİNDE TOPLAM 38 ÖLÇÜM İSTASYONU VAR

İstanbul genelinde toplam 38 ölçüm istasyonuyla hava kalitesinin sürekli ölçüldüğünü aktaran Doğan, vatandaşların internet üzerinden bu sonuçları görebileceğini dile getirdi.

Emisyon kaynaklı kirleticilerin hemen hemen hepsinde bariz bir azalma gözlemlediklerini belirten Doğan, “Bu azalmanın oranı kirleticiye göre değişiyor. Hava kirliliğinin azalmaya devam etmesi hareketliliğe bağlı, ne kadar az olursa hava kalitesi de iyileşmeye devam eder” diye konuştu.

Partikül madde PM10’un günlük 50 mikrogramın altında olması gerektiğini söyleyen Doğan, “İstanbul genelinde 1 Mart tarihinde 50 mikrogram seviyesinde olan PM10, 10 mikrogramlık azalmayla 20 Nisan gibi 40 mikrograma indi” dedi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
5 milyon üzerinde haneye ulaşıldı5 milyon üzerinde haneye ulaşıldı
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Akıl alır gibi değil! Vaka sayısı artarsa...

Bilim Kurulu üyesi: Akıl alır gibi değil! Vaka sayısı artarsa...

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

10 ilde maske takma zorunluluğu! İşte o iller

10 ilde maske takma zorunluluğu! İşte o iller

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

18 Mayıs da resmi tatil mi?

18 Mayıs da resmi tatil mi?

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Karantinaya girmiyorum

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Karantinaya girmiyorum

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaşıldı

5 milyon üzerinde haneye ulaşıldı

Karantina süreci biten vatandaşlardan geriye teşekkür mektupları kaldı

Onlar gitti mektupları kaldı...

Takside gasp dehşeti kameraya böyle yansıdı

Takside gasp dehşeti! O anlar kamerada

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açılışı ertelendi

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Yılmaz Özdil'den 'kaçak villa' tartışmalarıyla ilgili ilk açıklama!

Özdil'den 'kaçak villa' tartışmalarıyla ilgili ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.