İBB ekmek bağışı nasıl yapılır? İmamoğlu açıkladı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada ettiği teşekkür, beraberinde bir bağış kampanyasını da getirdi. Binlerce vatandaşın ekmek bağışı yapmak istediklerine yönelik taleplerini dikkate alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki İBB ekmek bağışı nasıl yapılır?

İBB EKMEK BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Meydanı’ndaki Mobil Halk Ekmek Büfemizdeki tüm ekmekleri satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasını talep eden hayırsever İstanbullu vatandaşımıza teşekkürler. 785 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu zor günleri dayanışma ve sevgi ile aşacağız." ifadelerini kullanması üzerine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ekmek bağışı talebinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 40 farklı noktada yeni İstanbul Halk Ekmek mobil satış noktası açıldı. Vatandaşlar bu noktalardan istedikleri kadar ekmek satın alarak, büfelerde “askıda ekmek” bırakarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmasını sağlıyor.

ASKIDA EKMEK NEDİR?

Askıda ekmek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım için yapılan bir düzenlemedir. Vatandaşlar istedikleri kadar ekmek alıyor ve aldıkları ekmekleri askıda bırakmak istediklerini söylüyor. Daha sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlar, büfelere giderek veya bizzat çalışanlar tarafından askıda ekmek yardımından faydalanabiliyor.



