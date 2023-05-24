İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli beraat etti

İBB Eski Genel Sekter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında “Görevi Kötüye Kullanma ve İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme”, Duyar hakkında ise “Görevi Kötüye Kullanma” suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Şişli için 3 yıldan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

BERAATINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 13’üncü duruşmasında müştekilerin çelişkili ifadeleri, iddiaları destekleyen hiçbir somut delil olmaması, tanıkların iddiaları doğrulamaması gibi olguları değerlendiren mahkeme heyeti, Şişli ve Duyar’ın beraatına karar verdi.

Dava, Ocak 2020’de işten çıkarılan 19 İSMEK çalışanının 19.08.2019 tarihli bir toplantıda kendilerine söylendiği iddia edilen sözler üzerine açılmış, 2021 yılının Temmuz ayında ise 18 kişi şikâyet dilekçesini geri çekmişti.

İSMEK’te çalışan 19 personel hakkında, kursiyerlerden dayanıksız para alındığı, eğitim amaçlı üretilen ürünlerin yasa dışı şekilde satıldığı, çay-kahve gibi kursiyerlere ücretsiz sunulan hizmetlerden para alındığı şeklindeki CİMER ve Beyaz Masa’ya yapılan ihbar ve şikâyetlerin incelenmesi üzerine 27 Ocak 2020’de “İşverenin Güvenini Kötüye Kullanma” gerekçesiyle iş sözleşmeleri feshedilmişti.

İşten çıkarılmalarının ardından basına açıklama yapan çalışanlar, 6 ay önceki toplantıda kendilerine hakaret edildiğini, mobbinge maruz kaldıklarını ve dini değerlerinin aşağılandığını iddia etmişti.

