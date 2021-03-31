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  4. İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yargılanmasına devam edildi

İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yargılanmasına devam edildi

31.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.Başörtülü 18 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin davasının görülmesine devam edildi.İstanbul 59.

İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yargılanmasına devam edildi

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Başörtülü 18 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin davasının görülmesine devam edildi.
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanıkların beyanları dinlendi. Beyanların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, Şişli’nin 19 mağdura karşı, ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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