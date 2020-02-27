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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi. "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, 17 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak'ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, 31 Ocak'ta savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda müştekileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şişli, "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, sanık Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Yeşim Meltem Şişli'nin "şüpheli" sıfatıyla; 19 kadının "müşteki", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ise "katılan" sıfatıyla yer aldığı iddianameyi, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti. Sanık ve müştekilere davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 17 Haziran'da yapılmasına hükmetti.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇUNDAN DOSYASI AYRILDI

Öte yandan Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Genel Müdürü Erkan Duyar hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçundan dosyası ayrılmış ve valilikten soruşturma izni talep edilmişti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Yeşim Meltem Şişli İSMEK

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