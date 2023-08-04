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İBB ile DİSK toplu iş sözleşmesi imzalandı... 42 yıl sonra bir ilk!

04.08.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirildiğini duyurdu. Öte yandan İBB'den yapılan açıklamada, DİSK ile 12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalandığı duyuruldu. İşte haberin detayları...

İBB ile DİSK toplu iş sözleşmesi imzalandı... 42 yıl sonra bir ilk!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında toplu iş sözleşmesi bağıtlandı.

İBB'den yapılan açıklamada, DİSK ile 12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

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İBB iştirakleri Boğaziçi Yönetim ve Ulaşım AŞ'de görevli 6 bin 100 çalışanı ilgilendiren toplu sözleşmeye DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imza attığı kaydedildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 45 SAATTEN 40 SAATE DÜŞÜRÜLDÜ

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İmamoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomik kalemlerde varılan anlaşmaya, çalışma şartlarına ve sosyal hayata dair bazı kazanımları da ekledik. Bunlardan en önemlisi; dünyadaki insani standartlara uyum sağlamak açısından, evrensel uygulamalar hangi standartlarda ise onlara erişmek adına değerli gördüğümüz, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi de mevcut. Bu çalışma standardını, diğer sendikalarımızla da istişare ederek tüm çalışanlarımıza uygulamak sürecine de girmiş bulunuyoruz."

(AA)

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