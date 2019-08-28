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İBB Kültür Daire Başkanlığına Hülya Muratlı atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

İBB Kültür Daire Başkanlığına Hülya Muratlı atandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığına Hülya Muratlı atandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan iki yeni atamayla, Hülya Muratlı Kültür Daire Başkanı olurken, Mahir Polat da Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliği yapan Muratlı, 1995'den bu yana bakanlıkta çeşitli görevlerde bulundu. Evli ve bir çocuk annesi olan Muratlı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Mahir Polat ise 1976 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olan Polat, 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü'nde lisansüstü eğitimini tamamladı.

Polat, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Akaretler Atatürk Müzesi ve Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi gibi çeşitli kurumlarda yöneticilik yaptı.

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