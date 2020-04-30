İBB Meclisi olağanüstü toplanacak

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanlığı'nın, meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili yaptığı başvuruya izin verdi. Valilik, “Sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla" başvuruyu uygun gördü. Bunun üzerine İBB yaptığı yazılı açıklamada, toplantının Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde, sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleştirileceğini belirtti. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan toplantının hangi gün yapılacağı daha sonra açıklanacak.

İBB açıklamasında özetle şöyle denildi:

“İçişleri Bakanlığı'nın Mart ayında yayımladığı genelge ile COVİD-19 salgını önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesine karar verilmişti. İBB, yoğun salgın gündemi nedeniyle olağanüstü meclis toplantısı için İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı. Valiliğin uygun bulduğu toplantı önümüzdeki hafta Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleştirilecek"