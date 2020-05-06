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İBB online LGS başvurusu nasıl yapılır? İBB’den online LGS deneme sınavı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi LGS’ye hazırlanan öğrenciler için online bir deneme testi yapacağını açıkladı ve başvuru ekranının açıldığını ilan etti. Peki İBB online LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte sınavla ilgili detaylar...

İBB online LGS başvurusu nasıl yapılır? İBB’den online LGS deneme sınavı!

LGS sınavı yaklaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle zor bir eğitim ve öğretim dönemi geçiren 8. sınıflar yaklaşan LGS’ye gergin ve zor bir ortamda hazırlanmaya çalışıyorlar. İBB de öğrenciler için online LGS deneme sınavı duyurdu. Peki İBB online LGS başvurusu nasıl yapılı

İBB ONLİNE LGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İBB’nin online LGS deneme sınavına girmek isteyenlerin yukarıdaki bağlantı ile erişebilecekleri sınav kayıt formunu doldurmaları gerekiyor. LGS’ye gireceklerin formun “düzey” kısmında 8. sınıfı seçmeleri gerekmektedir.

İBB’NİN LGS DENEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İBB, dört deneme sınavı düzenleyecek. 10 Mayıs’ta LGS, 11 Mayıs’ta TYT, 29 Mayıs ve LGS, 30 Mayıs’ta TYT sınavlarına online ortamında girecek öğrencilere, LGS için 190 dakika TYT için ise 165 dakika süre verilecek. LGS sınavına 30 bin, TYT’ye ise 40 bin kişi başvurabilecek. O yüzden öğrencilerimizin başvuru için elini çabuk tutması gerekiyor.

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