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İBB önünde İSPARK’tan atılan işçilerden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 16:28 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin şirketi İSPARK'tan çıkarılan işçiler, belediyenin Saraçhane’de bulunan binasının önüne gelerek eylem yaptı. "Her şey güzel olmadı", “Nerede namus, şeref sözü veren Kılıçdaroğlu” yazılı dövizler taşıyan işçilerin bina önünde açıklamalarına güvenlik görevlileri izin vermedi.

İSPARK'ta çalışan 17 kişinin sözleşmeleri ,İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında alay edici ve küçük düşürücü paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla Haziran ayının başında, iş kanunun 25-E maddesine göre iş sözleşmeleri fesih edilmişti. Geçtiğimiz günlerde ellerinde dövizler ile belediye binasının önüne gelerek eylem yapan işçiler, bugün de belediye önündeydi.

AÇIKLAMALARINA İZİN VERİLMEDİ

"Her şey güzel olmadı", “Nerede namus, şeref sözü veren Kılıçdaroğlu” yazılı dövizler taşıyan işçilerin, bina önünde açıklamalarına güvenlik görevlileri izin vermedi. İşten çıkarılanlar önlerine getirilen bariyer önünde seslerini duyurmaya çalıştı. Yağmurun etkisini artırması üzerine grup, basın açıklaması yapmadan belediye önünden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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