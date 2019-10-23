İBB Şehir Tiyatrolarında yeni görevlendirme

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen getirildi.

İBB Şehir Tiyatroları'nda 2016'dan bu yana genel sanat yönetmenliğini görevini yürüten Nejat Uygur'un oğlu tiyatro sanatçısı Süha Uygur'un boşalan yerinde, sanat hayatına yaklaşık 30 yıldır Londra'da sürdüren Mehmet Ergen görev alacak.

Aralarında "Afife Jale", "Time Out" ve "Peter Brook Empty Space"in bulunduğu birçok ödülün sahibi Ergen, 1988'de Londra'da tiyatroya başladı ve bugüne kadar "Arcola Theatre", "Grimeborn Opera Festival Battersea Arts Centre" ve "Southwark Playhouse" tiyatrolarının kuruculuğunu, yapımcılığını ve genel sanat yönetmenliğini üstlendi.

BBC ve Royal Court Theatre'da jüri üyeliği ve metin danışmanlığı da yapan Ergen, Türkiye'de ise Akbank Sanat bünyesinde Yeni Kuşak Tiyatro'nun kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini, Nilüfer Sanat Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğini, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı oyun yazarlığı projesi Oyun Yaz'ın kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini gerçekleştirdi.