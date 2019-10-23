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İBB Şehir Tiyatrolarında yeni görevlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 19:04 | Son Güncelleme

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen getirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen getirildi.

İBB Şehir Tiyatroları'nda 2016'dan bu yana genel sanat yönetmenliğini görevini yürüten Nejat Uygur'un oğlu tiyatro sanatçısı Süha Uygur'un boşalan yerinde, sanat hayatına yaklaşık 30 yıldır Londra'da sürdüren Mehmet Ergen görev alacak.

Aralarında "Afife Jale", "Time Out" ve "Peter Brook Empty Space"in bulunduğu birçok ödülün sahibi Ergen, 1988'de Londra'da tiyatroya başladı ve bugüne kadar "Arcola Theatre", "Grimeborn Opera Festival Battersea Arts Centre" ve "Southwark Playhouse" tiyatrolarının kuruculuğunu, yapımcılığını ve genel sanat yönetmenliğini üstlendi.

BBC ve Royal Court Theatre'da jüri üyeliği ve metin danışmanlığı da yapan Ergen, Türkiye'de ise Akbank Sanat bünyesinde Yeni Kuşak Tiyatro'nun kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini, Nilüfer Sanat Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğini, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı oyun yazarlığı projesi Oyun Yaz'ın kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini gerçekleştirdi.

Talimhane Tiyatrosu'nun da kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini yapan Ergen'in Türkiye'de sahnelediği oyunlar arasında, Zorlu PSM'de halen oynamaya devam eden "Damdaki Kemancı" ile "Gerçek" ve "Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi", "Oyunun Oyunu", "Yaban", "Kökler", "Kuru Gürültü", "İnishmorelu Yüzbaşı", "İki Hayat" ve "Aşk Delisi" yer alıyor.

Almanya, İrlanda, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsrail ve Kanada'da da birçok oyun, müzikal ve opera sahneleyen Ergen'in yönetmenliğini üstlendiği eserler aynı zamanda İngiltere'de New Wolsey Theatre, Quays Theatre, The Lowry, Marlowe Theatre, Grand Opera House, Alhambra Theatre, Oxford Playhouse, Liverpool Playhouse gibi sahnelerde gösterime girdi.

Tiyatro yönetmenliğinin yanı sıra birçok çağdaş ve klasik oyunu Türkçe'ye çeviren Mehmet Ergen aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında birçok üniversitede eğitmenlik yaptı.

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