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İBB tarihinde bir ilk! Öğrenci yurtları hizmete başlıyor

20.08.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor. Bu dönem 3 kız öğrenci yurdu öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor.

Şehir dışından İstanbul’a yükseköğrenim için gelen öğrenciler artık ‘Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ yurtlarında kalabilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ruhsat ile açılacak yurtlar, ilk etapta 650 öğrenciye yuva olacak. Yıl sonuna kadar 1000 kişilik kapasiteye ulaşacak olan yurtlarda öğrenciler hem güvenlikli hem de sağlıklı ortamlarda uygun fiyatla kalabilecek. Aileler gönül rahatlığı ile çocuklarını kamu kurumu güvencesindeki yurtlara gönderebilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunacak yurtlarla ilgili sosyal medya sayfasından paylaşım yaptı. İBB’nin bir ilki yaşadığını belirten İmamoğlu, şu ifadelerini kullandı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor. Bu dönem 3 kız öğrenci yurdumuz öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor.”

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SEÇİM VAADİNİ YERİNE GETİRİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık sürecindeki bir vaadini daha yerini getirirken kurum tarihinde de bir ilke imza atıyor. “Lise ve üniversite çağındaki gençlerimizin bu şehirdeyken daha sağlıklı ortamlarda eğitim hayatını sürdürebilmeleri için yurt geleneği bizim için çok önemli” diyerek yola çıkan İmamoğlu, yurt hizmetini kurum bünyesine alıyor. Vakıf ve dernekleri destekleme yolu yerine, doğrudan İBB eliyle gençlere barınma imkanı sunuyor.

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YIL SONU HEDEFİ 1000 ÖĞRENCİ

İBB, yeni eğitim öğretim yılında ikisi Avcılar’da, biri Beyoğlu’nda ve biri de Gaziosmanpaşa’da olmak üzere üç ilçede dört yurt binasında barınma hizmeti verecek. Bunlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki ruhsat işlemleri tamamlanan Avcılar ve Beyoğlu’ndaki yurtlarda kız öğrencilere barınma imkanı sunulacak. Tadilat ve ruhsat çalışmaları devam eden Gaziosmanpaşa’daki yurt binasında ise erkek öğrenciler konaklayacak. Bin öğrenci, eğitim yılı sonuna kadar İBB yurtlarından barınma hizmeti alacak.

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ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA KONTENJAN

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilecek yükseköğretim yurtlarına kayıt başvuruları, ‘Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın yerleştirme sonuçlarının ardından açılacak. Başvurular online platform üzerinden yapılacak. Şehit ve gazi yakını öğrenciler için belli bir oranda kontenjan ayrılacak. Devlet üniversitesinde yüksek öğretim görmek için şehir dışından İstanbul’a gelen gençler arasından yapılacak değerlendirmede; gelir durumu, ailedeki yaşayan sayısı ve başarı sıralaması göz önünde bulundurulacak.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL ODA

İBB yurtlarının seçimi güvenli ortam ön planda tutularak yapıldı. Ulaşım ağına ve üniversitelere yakınlık dikkate alındı. Her yurtta engelli bireyler için odanın bulunduğu yurtlar, öğrencilerin ihtiyacı olan ekipman ve eşyalarla donatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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