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İBB ve Tuzla Belediyesi arasında ‘süt’ tartışması

13.03.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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İBB ve Tuzla Belediyesi arasında ‘süt’ tartışması

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin süt dağıtmasına atıfta bulunarak, “27-28 milyon süt dağıtıyorsunuz, 25 milyon masraf yapıyorsunuz” dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden Yazıcı’ya cevap veren İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, “Eskiden İBB bazı TV dizilerine 10 milyon dolara sponsor oluyordu. Bugün ise dizilere para aktarmak yerine ihtiyaç sahibi 125 bin çocuğumuza ücretsiz süt dağıtıyor” ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi'nin 12 Mart tarihli oturumunda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB tarafından çocuklara ücretsiz olarak dağıtılan Halk Süt ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dağıtılan sütlerin maliyetiyle ilgili eleştirilerde bulunan Yazıcı, “Toplam yılda dağıtımın, 25 milyon 345 Türk Lirası maliyeti var. Dağıtmayın demiyorum. Süt dağıtın, çok dağıtın. Ama kaynakları saçıp savurmayın. Marketlerde 4,5 Türk Lirası olan süt dağıtıyorsunuz. Eğer ki çıkın ihaleye yüzde 30’luk kırım ile 3,5 liradan 28 milyon Türk Lirası tutarında süt dağıtıyorsunuz. Ama yaptığınız masrafa bakıyorsunuz 27-28 milyon süt dağıtıyorsunuz, 25 milyon masraf yapıyorsunuz. Gülelim mi? Ağlayalım mı?” diye konuştu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Değerli İstanbullular; eskiden İBB bazı TV dizilerine 10 milyon dolara sponsor oluyordu. Sizin vergilerinizi böyle kullanıyordu. Bugün ise dizilere para aktarmak yerine ihtiyaç sahibi 125 bin çocuğumuza ücretsiz süt dağıtıyor” dedi.

YAZICI: SÜT DAĞITMA YÖNTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ

Yazıcı, “Bir doktor olarak söylüyorum. Süt bir çocuğun gelişmesi için çok önemli bir şey. Eğer verebiliyorsanız, İstanbul’daki gelişim çağındaki tüm çocuklara verilmelidir. Bunun arkasındayız. Süt dağıtımında bir sorun yok. Süt dağıtmakta kullandığınız yöntemin, kartla veya akıllı şehirler uygulaması ile vermekten daha üstün bir yönetimini anlatabilir misiniz? Yöntem değiştirirseniz eğer kaç çocuğa daha milyonlarca litre süt dağıtabilirsiniz? Bunları size soruyorum. Dünyadaki gelişmekte olan tüm metropollerde olduğu gibi, Smart World, Smart Cities bileşenleri, akıllı çevre, akıllı yönetim, akıllı enerji, akıllı toplum, akıllı ekonomi, akıllı şehirler konseptinin sekizinin hangisine dayanarak bu metodu kullanıyorsunuz” diye konuştu.

“DAĞITILAN SÜTÜN ALIM DEĞERİ 27 MİLYON, DAĞITIM MASRAFI 25 MİLYON”

Başkan Yazıcı, “İBB Başkanı, 120 personel ve 60 araçla dağıtıldığını söylüyor. Şöyle basit bir hesap yaptığımız zaman, araç maliyeti: 60 minibüs x 8 bin TL. (aylık kira) x 12 ay = 5 milyon 760 TL, akaryakıt maliyeti: 60 araç günde 160 km yol yapsa 1 Türk Lirası yaksa x 12 ay = 3,5 milyon TL, personel maliyeti: 120 personel x 7 bin TL x 12 ay =10 milyon 80 TL. Paketleme depolama dağıtım öncesi maliyet 5- 6 milyon Türk Lirası. Toplam yılda dağıtımın, 25 milyon 345 Türk Lirası maliyeti var. Dağıtmayın demiyorum. Süt dağıtın, çok dağıtın. Ama kaynakları saçıp savurmayın. Şimdi söylüyorum. Marketlerde 4,5 Türk Lirası olan süt dağıtıyorsunuz. Eğer ki çıkın ihaleye yüzde 30’luk kırım ile 3,5 liradan 28 milyon Türk Lirası tutarında süt dağıtıyorsunuz. Ama yaptığınız masrafa bakıyorsunuz 27 - 28 milyon süt dağıtıyorsunuz 25 milyon masraf yapıyorsunuz. Gülelim mi? Ağlayalım mı?” ifadelerini kullandı.

DHA

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İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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