İBB ve Tuzla Belediyesi arasında ‘süt’ tartışması

İBB Meclisi'nin 12 Mart tarihli oturumunda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB tarafından çocuklara ücretsiz olarak dağıtılan Halk Süt ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dağıtılan sütlerin maliyetiyle ilgili eleştirilerde bulunan Yazıcı, “Toplam yılda dağıtımın, 25 milyon 345 Türk Lirası maliyeti var. Dağıtmayın demiyorum. Süt dağıtın, çok dağıtın. Ama kaynakları saçıp savurmayın. Marketlerde 4,5 Türk Lirası olan süt dağıtıyorsunuz. Eğer ki çıkın ihaleye yüzde 30’luk kırım ile 3,5 liradan 28 milyon Türk Lirası tutarında süt dağıtıyorsunuz. Ama yaptığınız masrafa bakıyorsunuz 27-28 milyon süt dağıtıyorsunuz, 25 milyon masraf yapıyorsunuz. Gülelim mi? Ağlayalım mı?” diye konuştu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Değerli İstanbullular; eskiden İBB bazı TV dizilerine 10 milyon dolara sponsor oluyordu. Sizin vergilerinizi böyle kullanıyordu. Bugün ise dizilere para aktarmak yerine ihtiyaç sahibi 125 bin çocuğumuza ücretsiz süt dağıtıyor” dedi.