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İBB, “VETBÜS” bir yılda 2 bin sahipsiz hayvana hizmet verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), VETBÜS uygulaması ile İstanbul’un 39 ilçesinde sahipsiz hayvanlara yerinde mobil klinik hizmeti vererek 1 yılda 2 bin hayvanın bakımını sağladı.

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), VETBÜS uygulaması ile İstanbul’un 39 ilçesinde sahipsiz hayvanlara yerinde mobil klinik hizmeti vererek 1 yılda 2 bin hayvanın bakımını sağladı. Sahipsiz hayvana aşılama, tedavi, mikroçip uygulaması ve sahiplendirme hizmetleri verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mobil veteriner kliniği hizmeti VETBÜS ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Sahipsiz hayvanlar Vetbüslerde sağlık taramasından geçiriliyor ve durumu kötü olanlar hayvan bakım evlerine götürülüyor. Hayvanlar sağlıklarına kavuştuktan sonra alındıkları noktaya bırakılıyor. Vetbüslerde bir yıl içinde bin 414 kedi, 396 köpek ve 20 diğer hayvanlara hizmet verildi. İstanbul’un 39 ilçesinde hizmet veren Vetbüslerde tetkik ve tedavi için tüm ekipmanlar bulunuyor. Veteriner hekim, veteriner teknikeri ve yardımcı personelin hazır bulunduğu Vetbüsler tüm İstanbul’u turluyor. 2018 yılında hizmete alınan Vetbüsler, şehir meydanları, yeşil alanlar, korular, parklar, sahiller ve diğer sosyal alanlarda hizmet veriyor. Vetbüs uygulaması ile sahipsiz sokak hayvanlarına; sağlık taraması, aşılama programı, iç-dış parazit kontrolü ile mikroçip uygulaması yapılıyor. Hayvanlar mikroçip ile kimliklendirilerek sisteme kaydediliyor. Böylece daha sonra hayvan hakkında bilgi edinilebiliyor.

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