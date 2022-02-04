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  4. İBB'ye "yardım" soruşturması! İstanbul Valiliği açıkladı: İzinsiz yapıldı

İBB'ye "yardım" soruşturması! İstanbul Valiliği açıkladı: İzinsiz yapıldı

04.02.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, "izinsiz" yardım toplandığı gerekçesiyle İBB'ye soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. tarafından dijital yöntemle yardım toplanmasıyla ilgili "izinsiz" olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İBB'ye "yardım" soruşturması! İstanbul Valiliği açıkladı: İzinsiz yapıldı

İstanbul Valiliği, İBB’nin, AVM'lere yerleştirilen kiosklarla dijital ortamda "izinsiz" şekilde yardım toplamasıyla ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzce; İBB sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfı tarafından ilimizdeki iki farklı AVM'ye yerleştirilen kiosklarla, dijital yöntemle yardım toplandığı tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu, ancak herhangi bir izin alınmaksızın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

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Bu nedenle; 2860 sayılı Kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan "İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…" hükmü gereğince başlatılan yasal işlemler devam etmektedir" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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