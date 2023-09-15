İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Yurt.ibb.istanbul sorgulama ekranı

İBB yurt başvuru sonuçları 15 Eylül 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Edinilen bilgiye göre; 22 bin üzerinde öğrenci başvurusu yaptı. Şimdi gözler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. İBB yurt başvuru sonuçları ile yurda yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için aylık 1.300 TL ödeyecekler. İBB yurt başvuru sonuçları ile ilgili detaylar ile yurt.ibb.istanbul sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB yurt başvuru sonuçları bugün (15 Eylül 2023 Cuma) erişime açılacak.

Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt başvuru işlemleri için tanınan süre 1 Eylül 2023’de bitti.

Ancak şu an için yurt başvuru sorgulama ekranı aktif olmadı.

Burs sonuçlarının öğleden sonra erişime açılması bekleniyor.

“İBB yurt sonuçları” açıklandı duyurusu yapıldığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK, HANGİ TARİHTE?

İBB yurtlarının açılış ve kapanış tarihleri yurt komisyonu tarafından belirlenir ve kurumun internet sayfası üzerinden yurda kabul sonuçları ile birlikte duyurulur.

İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

İBB yurt ücreti, 2023-2024 Akademik dönemi için aylık 1300 TL'dir. Bu ücrete, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de dahildir.

Ayrıca, örenciler yurtlarda kalmadığı dönemlerde ücret ödemezler.

Yurt ücretleri, her ayın en geç beşinci günü mesai bitimine kadar kurumun gösterdiği banka hesaplarına yatırılır. Banka dekontu Yurt Yönetimine teslim edilir.



