HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Yurt.ibb.istanbul sorgulama ekranı

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Yurt.ibb.istanbul sorgulama ekranı

15.09.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB yurt başvuru sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Konuya ilişkin duyuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Sonuçların yayımlanması ile birlikte Megakent İstanbul’un çeşitli bölgelerinde bulunan yurtlarda kalacak öğrenciler netleşmiş olacak. Birçok kişi internette, "2023 İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı,?" sorusuna yanıt arıyor. İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yurt.ibb.istanbul sorgulama ekranı...

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Yurt.ibb.istanbul sorgulama ekranı

İBB yurt başvuru sonuçları 15 Eylül 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Edinilen bilgiye göre; 22 bin üzerinde öğrenci başvurusu yaptı. Şimdi gözler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. İBB yurt başvuru sonuçları ile yurda yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için aylık 1.300 TL ödeyecekler. İBB yurt başvuru sonuçları ile ilgili detaylar ile yurt.ibb.istanbul sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

X0

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB yurt başvuru sonuçları bugün (15 Eylül 2023 Cuma) erişime açılacak.

Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt başvuru işlemleri için tanınan süre 1 Eylül 2023’de bitti.

Ancak şu an için yurt başvuru sorgulama ekranı aktif olmadı.

Burs sonuçlarının öğleden sonra erişime açılması bekleniyor.

“İBB yurt sonuçları” açıklandı duyurusu yapıldığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

İBB YURT BNAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

X1

İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK, HANGİ TARİHTE?

İBB yurtlarının açılış ve kapanış tarihleri yurt komisyonu tarafından belirlenir ve kurumun internet sayfası üzerinden yurda kabul sonuçları ile birlikte duyurulur.

7

İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

İBB yurt ücreti, 2023-2024 Akademik dönemi için aylık 1300 TL'dir. Bu ücrete, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de dahildir.

Ayrıca, örenciler yurtlarda kalmadığı dönemlerde ücret ödemezler.

Yurt ücretleri, her ayın en geç beşinci günü mesai bitimine kadar kurumun gösterdiği banka hesaplarına yatırılır. Banka dekontu Yurt Yönetimine teslim edilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin en büyüğü... Milyonluk borç şoku! 'Burası bazı kişilere verilmek isteniyor'Türkiye'nin en büyüğü... Milyonluk borç şoku! 'Burası bazı kişilere verilmek isteniyor'
Elon Musk da paylaşımda bulundu: Önemli özellik!Elon Musk da paylaşımda bulundu: Önemli özellik!
Eşini öldürüp cesedini dereye atmıştı! Kendini bakın nasıl savunduEşini öldürüp cesedini dereye atmıştı! Kendini bakın nasıl savundu
Anahtar Kelimeler:
ibb yurt başvurusu ibb yurt

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.