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İBB'den "dolandırıcılık" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü: - "İstanbul'da bazı kişi veya kişilerin, belediye bünyesinde farklı birimlere personel alımı yapıldığı, kendilerinin vatandaşları işe yerleştirmede aracılık yapabileceklerini iddia ederek para topladıkları yönünde bilgiler edinilmiştir. Vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmaması için bu tür söylemlere itibar etmemesi gerekmektedir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları Müdürlüğünden, İstanbul'da bazı kişi veya kişilerin, vatandaşları belediyede işe yerleştirmede aracılık yapabileceklerini iddia ederek para topladıkları yönünde bilgiler edinildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmaması için bu tür söylemlere itibar etmemesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

İBB'den yapılan açıklamada, bazı kişilerin belediyede işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşıldığı aktarıldı.

İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğünden, konuya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İstanbul'da bazı kişi veya kişilerin, belediye bünyesinde farklı birimlere personel alımı yapıldığı, iş ihtiyacı olanların işe alınacakları, kendilerinin vatandaşları işe yerleştirmede aracılık yapabileceklerini iddia ederek para topladıkları yönünde bilgiler edinilmiştir. Konunun başkanlığımızı ilgilendiren bir yönü bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmaması için bu tür söylemlere itibar etmemesi gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alım süreçleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer sair mevzuat hükümlerine göre yapılmakta ve bu yöndeki ilanlar belediyemizin kurumsal internet sayfası www.ibb.gov.tr üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü istanbul büyükşehir belediyesi Işe Alım

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