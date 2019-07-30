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İBB’DEN SÜPER KUPA ÖNLEMLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 14 Ağustos’ta Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali nedeniyle bazı önlemler aldı.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 14 Ağustos’ta Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali nedeniyle bazı önlemler aldı. Biletli seyirci ve akreditasyon sahibi kişiler, toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Bu kapsamda kulüp taraftarları, İETT tarafından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndan toplanma alanlarına taşınacak. İstanbul’daki havalimanlarından Beşiktaş ve Taksim güzergahındaki tüm toplu taşıma ve Havaist otobüslerinin sefer sayıları artırılacak ve ihtiyaç durumunda duraklar eklenecek. Maç günü, öncesi ve akşamı havalimanı istikametine gidecek toplu taşıma araçları stadyum çevresindeki belirli noktalarda konuşlandırılacak. Stadyum yakınındaki otoparklarda ekstra güvenlik önlemleri alınacak. Medya araçlarının bulunacağı alanların aydınlatılması da İBB tarafından yapılacak. Stadyum çevresinde ve yaklaşan yollarda UEFA’nın haklarına zarar verecek markaların etkinliklerine ve reklamlarına izin verilmeyecek. Seyyar satış yapan kişiler alana yaklaştırılmayacak. Cemal Reşit Rey Konser Salonu, UEFA Akreditasyon Merkezi olarak tahsis edildi. Buradaki görevliler de UEFA yetkilileri ile ortak çalışacak.

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