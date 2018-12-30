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İBB'den yılbaşı önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 19:45 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi yılbaşı için bazı önlemler aldı.

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi yılbaşı için bazı önlemler aldı. Önlemler kapsamında zabıta, itfaiye, sağlık personellerinin gece boyu ek mesai yapacağı, Metro, metrobüs ve İETT hatlarının da ek seferler düzenleyeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için önlemlerini aldı. Taksim, Beşiktaş, Kadıköy başta olmak üzere il genelinde 69 ayrı ekipte 277 zabıta gece boyu görev yapacak. İBB'ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak. İETT, metrobüs dahil 20 hatta 665 ek sefer düzenleyecek. Metro ve Marmaray 02.00'a kadar çalışacak. Şehir Hatları'nın seferleri de uzatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesi için gereken önlemleri aldı. Sorun yaşanmaması için zabıta, itfaiye, sağlık personelleri gece boyu ek mesai yapacak. Metro, metrobüs ve İETT hatları da ek seferler düzenleyecek.

İTFAİYE VE SAĞLIK PERSONELLERİ TEYAKKUZDA OLACAK
İBB'ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak. Herhangi bir acil duruma karşı ekipler teyakkuzda olacak. 7/24 esasına göre çalışan İBB AKOM da yılbaşı gecesi için özel tedbirler aldı. Bu kapsamda İtfaiye, Zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, METRO İSTANBUL, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı, İşletmeler Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden personeller AKOM merkezinde görev başında olacak.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE KARŞI EĞLENCE MEKANLARI DENETLENECEK
İBB Zabıta Daire Başkanlığı; Taksim, Galata, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Kadıköy gibi yılbaşı programlarının gözde mekanlarında ek önlemler için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre yılbaşı gecesi 69 ayrı ekip halinde 277 zabıta personeli görev yapacak. Trafiğin aksamaması için kritik noktalara 10 ayrı çekici ekibi konuşlandırılacak. Eğlence mekanlarında gürültü kirliliğine karşı desibel denetimleri yapılacak.

İETT 665 EK SEFER DÜZENLEYECEK
İstanbulluların ulaşımda sorun yaşamaması için İETT, yılbaşı gecesi sabaha kadar ek seferler düzenleyecek. Metrobüs dahil toplam 20 hatta 127 araç ve 665 ek sefer konuldu. Vatandaşlar, ek sefer yapacak otobüs hatları ve hatların sefer saatlerine ilişkin detaylı bilgiye www.iett.istanbul, http://www.iett.istanbul adresinden veya "MOBİETT" uygulamasından ulaşabilecekler.

METRO, MARMARAY VE ŞEHİR HATLARI'NIN SEFERLERİ UZATILDI
Metro İstanbul'un il genelindeki tüm hatları ve Marmaray gece 02.00'a kadar çalışacak. Şehir Hatları'na bağlı vapurlar da ek sefer düzenleyecek. Kadıköy-Karaköy hattında karşılıklı seferler 01.00'a kadar devam edecek. Beşiktaş-Kadıköy hattında Beşiktaş İskele'den son vapur saat 23.45'te, Kadıköy İskele'den ise son vapur saat 23.15'te kalkacak. Eminönü-Kadıköy hattında Eminönü İskeleden son vapur saat 22.30'da, Kadıköy İskele'den de saat 22.00'da hareket edecek.

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