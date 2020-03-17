IBM’in süper bilgisayarı Corona araştırmaları yürütüyor

Böylece hem Corona’nın mutasyon ihtimali ortaya çıkarılacak hem de tedavi için yeni yöntemler geliştirilecek. Tüm bunların farkında olan ilaç şirketleri ve hükümetler bu tür bilgisayarlara büyük önem gösteriyor.

Bildiğiniz üzere herhangi bir virüs türü ile mücadele etmenin en önemli yolu protein yapısını anlamaktan geçiyor. Eğer virüslerin protein yapısını anlarsanız tedavisi için de gerekli ilaçların hangisi olduğunu daha rahat anlayabilirsiniz.

Büyük ilaç şirketlerinin yaptığı Corona virüsü çalışmaları sonucunda bu virüsün protein yapısı ortaya çıkarıldı. Böylece tedavide kullanılacak ilaçlar çok daha hızlı bir şekilde üretilebilecek. Bu bilgisayarların en önemli özelliklerinden bir diğeri de çok hızlı bir şekilde işlem yapabilmesi. Normal şartlarda aylarca sürecek bir işlem bu bilgisayarlar sayesinde sadece bir iki saat alıyor.

Şimdilik Corona virüsü içerisinde 77 önemli bir bileşen bulundu. Bu bileşenler kullanılarak ilerleyen dönemlerde aşı ve ilaçlar üretilecek. Ancak bu tür süper bilgisayarlar, Dünyanın her yerinde bulunmuyor. Sizce böyle bilgisayarlar dünyanın her yerine tedavi için gönderilmeli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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